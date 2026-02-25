Schauspieler seien nicht reich Spenden für Töchter von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane: Kate Walsh widerspricht Kritikern Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo :newstime "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane gestorben Videoclip • 01:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Abschied von Eric Dane hat Fans weltweit erschüttert. Doch kurz nach seinem Tod sorgt eine Spendenaktion für hitzige Diskussionen. Warum braucht ein erfolgreicher Serienstar finanzielle Unterstützung und was steckt wirklich dahinter?

Der Tod von Eric Dane am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren hat eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in "Grey's Anatomy" internationale Bekanntheit erlangte, erlag den Folgen seiner ALS-Erkrankung. Neben Trauer und Bestürzung sorgt nun jedoch ein anderes Thema für Gesprächsstoff: Eine GoFundMe-Kampagne, die zugunsten seiner beiden Töchter ins Leben gerufen wurde.

Kritik an Spendenaktion Unter dem Titel "Zu Ehren von Eric Dane" wurde das Spendenziel auf 500.000 US-Dollar (umgerechnet 423.550 Euro) festgesetzt. Bereits mehr als die Hälfte der Summe ist zusammengekommen. Trotzdem gibt es Stimmen, die sich irritiert zeigen: Müsste ein erfolgreicher Hollywood-Star finanziell nicht abgesichert sein? Genau hier setzt Kate Walsh an. Die Schauspielerin, die mit Dane jahrelang für "Grey's Anatomy" vor der Kamera stand, meldete sich mit klaren Worten zu Wort. Sie machte deutlich, dass besonders schwere Krankheiten enorme Summen verschlingen können - unabhängig davon, wie erfolgreich jemand einmal war. In einer Instagram-Story (Account: @katewalsh) erklärte sie:

Viele Menschen haben die falsche Vorstellung, dass Schauspieler reich sind. Kate Walsh

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Krankheit, die alles veränderte ALS zählt in den USA zu den teuersten Erkrankungen überhaupt. Je nach Verlauf können jährlich zwischen 70.000 und 250.000 Dollar (in etwa zwischen 59.297 und 211.775 Euro) für Medikamente, Pflege und medizinische Hilfsmittel anfallen. In späteren Stadien ist häufig eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung notwendig - ein Kostenfaktor, der selbst hohe Einkommen schnell relativiert. Ein enger Freund des verstorbenen Schauspielers, Mike McGuiness, schilderte, wie stark die Pandemie und die langwierige Behandlung Danes finanzielle Reserven geschwächt hätten. Die größte Sorge des Schauspielers sei es gewesen, durch die hohen Ausgaben das finanzielle Polster für die Zukunft seiner Töchter aufzubrauchen.

Was passiert im Grey Sloan Memorial? "Grey's Anatomy" montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr im sixx-Livestream auf Joyn!