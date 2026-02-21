Abschied für immer Vier Ratschläge: Eric Danes berührende letzte Worte an seine Töchter Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von spot on news Hinterließ seinen Töchtern rührende Botschaften: der an ALS gestorbene "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane. Bild: IMAGO/Cover-Images

Wenige Monate vor seinem Tod nahm "Euphoria"-Star Eric Dane ein letztes Interview für Netflix auf - darin wandte er sich direkt an seine Teenager-Töchter Billie und Georgia. Die emotionale Botschaft wurde erst nach seinem Ableben veröffentlicht.

Am 19. Februar starb der Schauspieler Eric Dane im Alter von nur 53 Jahren. Zehn Monate zuvor hatte der "Grey's Anatomy"-Star öffentlich gemacht, dass er an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leidet - einer unheilbaren Nervenerkrankung, auch bekannt als Lou-Gehrig-Syndrom. Doch Dane wollte ganz offensichtlich nicht gehen, ohne seinen Töchtern etwas mit auf den Weg zu geben. Wie nun bekannt wurde, hatte er vor seinem Tod im Geheimen ein letztes Interview für die neue Netflix-Serie "Famous Last Words" aufgenommen, das erst nach seinem Ableben veröffentlicht werden sollte. Darin wandte er sich am Ende direkt an seine Teenager-Töchter Billie (15) und Georgia (14), die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Rebecca Gayheart hat - allein vor der Kamera, ohne Interviewer im Raum.

Vier Botschaften für Billie und Georgia "Billie und Georgia, diese Worte sind für euch", begann Dane. "Ich habe es versucht. Manchmal bin ich gestolpert, aber ich habe es versucht. Insgesamt hatten wir einen Riesenspaß, oder?" Vier Dinge, die er durch seine Krankheit gelernt hatte, wollte er seinen Mädchen mitgeben. An erster Stelle stehe, im Hier und Jetzt leben. "Jahrelang bin ich gedanklich abgedriftet, verloren in meinem Kopf, versunken in Sorgen, Selbstmitleid, Scham und Zweifel", gestand Dane. Erst seine Erkrankung habe ihn "aus purem Überlebenswillen" gezwungen, in der Gegenwart zu bleiben. Die Vergangenheit berge nur Reue, die Zukunft bleibe ungewiss - der einzige Weg nach vorne sei, den Moment zu schätzen.

"Verliebt euch in etwas" Seine zweite Lektion: "Verliebt euch. Nicht unbedingt in eine Person, obwohl ich das auch empfehle. Aber verliebt euch in etwas. Findet eure Leidenschaft, eure Freude." Er selbst habe sich im Alter seiner Töchter in die Schauspielerei verliebt - und diese Liebe bis zuletzt nicht verloren. Sein Rat: die eigene Bestimmung finden und "wirklich alles dafür geben". Drittens bat Dane seine Töchter, ihre Freunde mit Bedacht zu wählen. "Findet eure Leute und erlaubt ihnen, euch zu finden. Die Besten von ihnen werden euch alles zurückgeben. Ohne Urteile. Ohne Bedingungen." Er sei seinen Freunden unendlich dankbar, die während seiner Krankheit alle "aufgestanden" seien. Nichts von dem, was er früher getan habe - ins Fitnessstudio gehen, durch die Stadt fahren, Kaffee trinken - sei noch möglich. Doch seine Freunde seien einfach da gewesen. "Zeigt euch. Und liebt eure Freunde mit allem, was ihr habt."