Promi-Nachwuchs Schweiger, Thomalla, Lauterbach & Co.: Diese deutschen TV-Stars traten in die Fußstapfen ihrer Eltern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Luna Schweiger (links) und Emma Schweiger haben den gleichen Beruf wie ihr schauspielender Vater Til Schweiger ergriffen. Bild: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Im neuesten "Helen Dorn"-Krimi steht mit Maya Lauterbach die Tochter von Kinostar Heiner Lauterbach vor der Kamera. Ein Blick auf die deutsche Schauspielbranche zeigt: Es ist keine Seltenheit, dass Kinder in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern treten.

Heute, 20:15 Uhr • Helen Dorn Verdammte Familie Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Schon als Kleinkind hatte Maya Lauterbach eine TV-Rolle an der Seite ihres berühmten Vaters. Sie war das Baby, das im Fernsehfilm "Zwei Männer und ein Baby" bei den beiden Protagonisten für Überforderung und Verzückung sorgte. Aktuell ist die mittlerweile 23-jährige Schauspielerin an der Seite von Anna Loos in "Helen Dorn - Verdammte Familie" zu sehen. Der Krimi läuft am 11. April im ZDF. Lauterbach ist damit in die Fußstapfen ihres Vaters getreten - und ist längst nicht der einzige TV-Star mit berühmten Eltern. Hier ist eine Übersicht über die bekanntesten Kind-Eltern-Gespanne im deutschen Fernsehen.

Maya Lauterbach - Heiner Lauterbach "Verdammen" wie im Krimi-Titel wird Maya ihren Vater sicher nicht, wenngleich sie keine Lust auf einen Papa-Bonus hat. "Ich möchte keinen Sonderstatus und auch nicht, dass jemand für mich ein gutes Wort einlegt oder mir Vorteile verschafft", betonte sie kürzlich im "Stern"-Interview. Ihr Vater, berühmt dank Kinohits wie "Männer", "Wir sind die Neuen" und "Willkommen bei den Hartmanns", hat sie zwar nie in den Beruf gedrängt, sagte 2017 in einem "Merkur"-Interview aber auch: "Wenn sie nun mal das Talent mitbringt und die Leidenschaft, weiß ich nicht, warum ich sie abhalten sollte. Es ist einer der schönsten Berufe der Welt." Gemeinsam waren Vater und Tochter unter anderem in "V8 - Du willst der Beste sein", "Spuren der Rache" und "Ein fast perfekter Antrag" zu sehen.

Lilly Liefers und Lola Liefers - Jan Josef Liefers und Anna Loos Stichwort "Helen Dorn": Hauptdarstellerin Anna Loos hat mit ihrem Mann, "Tatort"-Star Jan Josef Liefers, gleich zwei Töchter, die sich in der TV-Branche einen Namen gemacht haben: Lilly Liefers, geboren 2002, und Lola Liefers, geboren 2008. Vor allem Lilly ist durch ihre Rolle als Tochter des Hauptdarstellers in der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur" bekannt geworden, wo sie acht Episoden lang mitwirkte. Zu den gemeinsamen Projekten der Familie zählen "Honig im Kopf" (Lilly und Jan Josef Liefers) sowie "Helen Dorn - Schatten der Vergangenheit" (Lola Liefers und Anna Loos).

Sophia Thomalla - Simone Thomalla Auch Sophia Thomalla, geboren 1989, hat zwei schauspielernde Eltern: Simone Thomalla ist unter anderem durch 21 Episoden im Leipziger "Tatort" bekannt. Und natürlich durch die ZDF-Serie "Frühling", in der sie seit 2011 die Dorfhelferin Katja Baumann verkörpert. Von 1988 bis 1995 war sie mit dem Theaterdarsteller André Vetters verheiratet. Sophias wichtigste Rollen: als Filmtochter in der Krimireihe "Commissario Laurenti", als Chris Putzer in der SAT.1-Soap "Eine wie keine" und als Sprechstundenhilfe Nicole Schneider in "Der Bergdoktor" (2010 bis 2013). Auf Joyn ist Sophia Thomalla als Teilnehmerin der "Wok-WM 2024" im kostenlosen Stream zu sehen. Mutter und Tochter standen bislang noch nicht gemeinsam als Schauspielerinnen vor der Kamera.

Moritz Bleibtreu - Monica Bleibtreu Er ist einer der größten Stars in der deutschen Kino- und TV-Landschaft: Mit Klassikern wie "Knockin' on Heaven's Door", "Lola rennt", "Das Experiment" oder "Lammbock" hat sich Moritz Bleibtreu auch international einen Namen gemacht. Auch seine Eltern Monica Bleibtreu (1944-2009) und Hans Brenner (1938-1998) waren bekannte Darsteller. Moritz Bleibtreu ist aktuell auf Joyn in der SAT.1-Miniserie "Blackout" zu sehen. Zuletzt waren Mutter und Sohn Bleibtreu 2009 im Film "Soul Kitchen" zu sehen. Es war eine ihrer letzten Rollen vor ihrem Tod.

Stephanie Stumph - Wolfgang Stumph Zu Beginn der 1990er wurde Wolfgang Stumph fast über Nacht zum Kultstar. Der Grund: die Kinohits "Go Trabi Go" und "Go Trabi Go 2". Mit der ZDF-Serie "Stubbe - Von Fall zu Fall" hat sich der Schauspieler endgültig ein Denkmal gesetzt. Seine Tochter in der Krimiserie ist zugleich seine leibliche Tochter: Stephanie Stumph war ebenfalls seit 1995 dabei. Mittlerweile ist die 41-Jährige selbst als Kommissarin unterwegs, und zwar seit 2015 in "Der Alte" als Kriminalkommissarin Annabell "Anna" Lorenz.

Hardy Krüger jr. - Hardy Krüger Gemeinsamer Name, gemeinsamer Beruf: Der Junior schaffte 1995 mit der ARD-Vorabendserie "Gegen den Wind" seinen Durchbruch. Der inzwischen 57-Jährige tritt dabei in ziemlich große Fußstapfen: Sein 2022 verstorbener Vater war ein Hollywoodstar. Hardy Krüger drehte an der Seite von Legenden wie John Wayne ("Hatari!"), James Stewart ("Der Flug des Phoenix") oder Richard Burton ("Die Wildgänse kommen"). Sein Sohn war 2021 der männliche Protagonist in der Telenovela "Rote Rosen".

Luna, Emma und Lilli Schweiger - Til Schweiger Noch ein Vater mit Hollywood-Flair: Til Schweiger hatte unter anderem eine Rolle im oscarprämierten Kinofilm "Inglorious Basterds" an der Seite von Brad Pitt und Christoph Waltz. Bekannt wurde er hierzulande mit Filmen wie "Manta Manta" und "Der bewegte Mann". Mit seiner Ex-Frau Dana hat er drei Töchter: Luna, Lilli und Emma. Alle standen schon mehrfach vor der Kamera. Gelegentlich auch gemeinsam, etwa 2011 in der Kinderserie "Die Pfotenbande" oder mit ihrem Vater in Filmen wie "Zweiohrküken". Luna (29) und Emma (23) sind nach wie vor als Schauspielerinnen tätig. Die 1998 geborene Lilli widmet sich heute eher anderen Künsten wie zum Beispiel der Tischlerei. 2025 war sie allerdings noch mal mit Luna in der Show "Schlag den Star" zu sehen. Die beiden traten gegen Davina und Shania Geiss, die Töchter von Carmen und Robert Geiss, an. Die Show ist im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar.

Sophie Wepper - Fritz Wepper Die Krimiserie "Derrick" machte Fritz Wepper alias Harry Klein endgültig zum TV-Star. Schon vorher war er in "Der Kommissar" zu sehen, später unter anderem in der Serie "Um Himmels Willen". Auch seine Tochter Sophie machte sich in den 2000ern einen Namen als TV-Darstellerin. Seit 2018 ist sie Mutter einer Tochter und kaum noch im Fernsehen zu sehen. Ihr Fernsehdebüt gab Sophie Wepper 1991 in der "Derrick"-Folge "Caprese in der Stadt". Auch in den Fernsehfilmen "Ein Engel namens Hans-Dieter" und "Kurhotel Alpenglück" ist sie an der Seite ihres 2024 verstorbenen Vaters zu sehen. Zudem standen die beiden in 15 Episoden der Kriminalfilmreihe "Mord in bester Gesellschaft" (2007 bis 2017) als Vater und Tochter vor der Kamera.