Andrea Petković enthüllt Kinderbilder Im Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?": So sah Joko Winterscheidt früher aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Zeitreise bei WSMDS: In Andrea Petkovićs großem Finale wird Joko Winterscheidt mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Wer verbirgt sich hinter den Pixeln? Bild: ProSieben/Max Beutler

Andrea Petković moderiert das "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale und hat eine süße Überraschung parat: Von der Studiodecke baumeln unzählige Kinder- und Jugendbilder des Ratepanels. Wie sah Joko Winterscheidt früher aus?

Game, Set & Match: Andrea Petković macht die Show zu ihrem Center Court Andrea Petković hat es allen gezeigt! Mit dem absoluten Biss einer Profisportlerin kämpfte sie sich in der vergangenen Woche bereits zum zweiten Mal ins Finale und besiegte Joko Winterscheidt. Bei der entscheidenden Frage nach der Fortsetzungsserie von "Sex And The City" setzte sie ihre letzte Münze goldrichtig, während Joko als unwissender "Experte für alles" kapitulieren musste. Punktsieg für Andrea!

Nun darf die ehemalige Tennisspielerin am Sonntag, 12. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben ihre ganz eigene Ausgabe von WSMDS moderieren. Unter dem Motto "Show of Broken Dreams" widmet sie den Abend all den geplatzten Träumen und ungelebten Talenten, die auf dem harten Weg zur Profisportlerin auf der Strecke geblieben sind.

Sonntag, 12.04. 20:15 Uhr • Wer stiehlt mir die Show? Wer verewigt sich auf dem Walk of Brain? Verfügbar auf Joyn 205 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Süße Überraschung: So sah Joko Winterscheidt früher aus Andrea wäre nicht Andrea, wenn sie sich für ihr Panel nicht etwas ganz Besonderes überlegt hätte. Wenn Musiker Nico Santos, Kabarettist Till Reiners, Wildcard-Kandidatin Hanna (29, aus Barsinghausen) und Joko Winterscheidt am Ratepult Platz nehmen, erwartet sie eine visuelle Zeitreise. Von der Studiodecke hängen zahlreiche Kinder- und Jugendbilder, unter anderem von Joko selbst! Wer genau sehen will, welche niedlichen - und vielleicht auch ein bisschen peinlichen - Schnappschüsse aus Jokos Kindheit dort über den Köpfen der Promis baumeln, sollte dieses Finale unbedingt einschalten!

Von damals bis heute: So sehr hat sich Joko Winterscheidt verändert Joko Winterscheidt 2003 Auf Palma de Mallorca in der Kochsendereihe "Schmeckt nicht, gibt's nicht". Bild: IMAGO/United Archives

Joko Winterscheidt 2009 Während "The Dome 50" in der Olympiahalle in München 2009. Bild: IMAGO/Berlinfoto

Joko Winterscheidt 2011 Bei der "Echo Award" Preisverleihung 2011 in der Messe Berlin. Bild: imago stock&people

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt 2013 Die beiden stellten im 25hours Hotel ihre neue Show "Circus Halligalli" auf ProSieben am 16.01.2013 in Hamburg vor. Bild: imago images/Lars Berg

Joko Winterscheidt 2025 Bei "Ein sehr gutes Quiz" am 20. September 2025. Bild: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services 1 / 5 zum vorherigen Bild

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Vom Praktikanten zur TV-Legende: Jokos steiniger Weg zum Erfolg Dass Joko heute als eines der größten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft von seinem eigenen Ratepult aus quizzen muss, war übrigens nicht immer abzusehen. Der 1979 in Mönchengladbach geborene Moderator probierte nach dem Abitur einiges aus: Eine Ausbildung zum Werbekaufmann brach er ab, eine Bewerbung als Pilot scheiterte. Der Volltreffer war schließlich die Medienwelt. Über ein Praktikum bei einer Produktionsfirma und die Freundschaft zu Markus Kavka landete er 2005 als Moderator bei MTV. Dort traf er 2009 auf Klaas Heufer-Umlauf - der Beginn eines legendären TV-Duos. Ob bei "MTV Home", "neoParadise", dem "Duell um die Welt" oder "Circus Halligalli": Das Duo räumte sämtliche Fernsehpreise ab. Selbst Jokos markante Brillen, eigentlich als Nerd-Gag gestartet, wurden 2015 vom "Kuratorium Gutes Sehen e. V." ausgezeichnet und zum absoluten Must-have-Accessoire. Mit "Wer stiehlt mir die Show?" bewies Joko schließlich, dass er auch als Solo-Erfinder und Moderator absolut TV-Geschichte schreiben kann.

Wer verewigt sich auf dem "Walk of Brain"? Am Sonntag geht es aber nicht nur um Jokos Vergangenheit, sondern um die Zukunft der Show! Wer gewinnt das große Staffelfinale? Wer sich gegen Andrea Petković durchsetzt, holt den ultimativen Staffelsieg und darf sich als kluger Kopf mit seinem Stirnabdruck auf dem prestigeträchtigen "Walk of Brain" auf dem WSMDS-Studiogelände verewigen. Du willst das große Finale und Jokos Kinderbilder nicht verpassen? "Wer stiehlt Andrea Petković die Show?" läuft am Sonntag, 12. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kann danach kostenlos auf Joyn gestreamt werden.

Du kannst es gar nicht abwarten? Als exklusive Preview gibt es die Folge bei Joyn PLUS+ bereits jetzt schon vorab zu sehen!