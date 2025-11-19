Alle Matches in Staffel 12 "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Finden diese Paare ihr großes Glück? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V. Sie haben die "Hochzeit auf den ersten Blick" in der neuen Staffel gewagt (v. l.): Daniel und Lina, Michelle und Marlon, Marc und Marco, Julia und Julian, Sarah und Martin sowie Marén und Frank. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Auf diese Frage suchen erneut zwölf Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Antwort. Doch wer wurde mit wem gematcht? Hier sind alle Paare der neuen Staffel.

Wird aus Wissenschaft Liebe? Diese Paare wagen das große Experiment Ein perfektes Match? Lina und Daniel strahlen nach ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick". Bild: Joyn / Markus Hertrich

Kaum verheiratet, schauen sie sich schon verliebt in die Augen: Michelle und Marlon. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Marc und Marco könnten nicht glücklicher sein. Als erstes Männer-Paar in der Geschichte der Sendung haben sie einander das Ja-Wort gegeben. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Während ihrer Trauung plagen Braut Julia erste Zweifel. Trotzdem wagt sie die "Hochzeit auf den ersten Blick" mit Bräutigam Julian. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Martin und Sarah schweben auf Wolke sieben: Nach ihrem mutigen Ja-Wort folgen viele Küsse. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Bei Marén und Frank matcht es auf Anhieb. Ob es wohl daran liegt, dass sie sich schon vorher kannten? Bild: Joyn / Markus Hertrich 1 / 6



Daniel und Lina machen den Anfang Braut Lina strahlt: Mit ihrem Match Daniel ist die Kielerin mehr als glücklich. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Sie bilden das erste Match, das sich in der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick" zum ersten Mal im Standesamt begegnet: Lina aus Kiel und Daniel aus Untergruppenbach. Der 31-jährige Bildungsreferent ist ein loyaler Sport-Fan mit einer Vorliebe für Ordnung, der aber auch spontane Abenteuer liebt. Und Lina? Die 26-jährige Erzieherin ist eine strahlende Persönlichkeit, die mit ihrer Positivität ansteckt und sich neben DIY-Projekten und Backen vor allem eine eigene Familie wünscht. Sind die beiden füreinander bestimmt?

Sind Michelle und Marlon ein perfektes Match? Auch Michelle und Marlon gaben einander das Ja-Wort. Ist ihre Ehe für die Ewigkeit bestimmt? Bild: Joyn / Markus Hertrich

Anlage-Assistentin mit sportlichem Ehrgeiz trifft auf bodenständigen Kaufmann, der sich nach Liebe und Ehrlichkeit sehnt: Mit Michelle und Marlon stürzt sich ein weiteres Paar in ein ungewisses Abenteuer. Die Expert:innen sind überzeugt, dass die 24-Jährige aus Kornwestheim und der 30-Jährige aus Überlingen das Zeug zum Traumpaar haben. Doch werden die beiden den Mut haben, sich auf das Experiment einzulassen?

Das erste Männer-Match: Marc und Marco Marc und Marco - oder kurz: M&M? Selbst die Abkürzung schreit nach einem perfekten Match! Bild: Joyn / Markus Hertrich

Alle Augen sind auf sie gerichtet: Der 40-jährige Marc aus Hamburg und der 30-jährige Marco aus dem saarländischen Münchwies bilden das erste Männer-Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Auf dem Papier scheinen sie ein perfektes Match zu sein: Marc, der reiselustige Weltenbummler, sucht einen offenen und harmoniebedürftigen Partner. Und Marco? Der humorvolle Kommissar-Anwärter ist kommunikativ, unternehmungslustig und immer für Action zu haben. Könnte dieses Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Geschichte schreiben?

Julian und Julia: Pott trifft Küste Julian und Julia wirken glücklich an ihrem großen Tag. Wird aus diesem Match Liebe erwachsen? Bild: Joyn / Markus Hertrich

Der 30-jährige Julian ist wie ein guter Apple Cider: Nicht jedermanns Geschmack, aber wer ihn mag, liebt ihn! Die Frage ist: Wird Julia den einzigartigen Geschmack des Produktmanagers aus dem Ruhrpott zu schätzen wissen? Die 28-jährige Hamburgerin liebt das Leben, tanzt, backt und träumt von einer eigenen Familie. In der neuen Staffel könnte sie nun in Julian den Mann ihrer Träume finden.

Sarah und Martin lieben es sportlich und ordentlich Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Martin und Sarah wollen das in Staffel 12 herausfinden. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Als Kind wollte Martin Bäcker werden, heute ist er Apotheker. Der 36-Jährige aus Brandenburg mag es ordentlich und akkurat, aber auch sportlich und leidenschaftlich. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" trifft er auf die 40-jährige Sarah aus Neuenrade, die ebenfalls Wert auf Struktur legt und sich einen sportlichen Partner wünscht. Doch reicht die gemeinsame Vorliebe für Ordnung und Aktivität für das große Liebes-Glück?

Das letzte Match in Staffel 12: Marén und Frank Marén strahlt über beide Ohren, als sie Frank im Standesamt begegnet. Bild: Joyn / Markus Hertrich

Marén und Frank bilden den krönenden Abschluss der diesjährigen Paare bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Beide sind 60 Jahre alt und haben bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Marén, die Powerfrau aus Lilienthal, hat Kinder und Enkelkinder und hält sich mit Sport und Meditation fit. Hannoveraner Frank, der Kriminal-Beamte, Hobby-Schauspieler und Pilger, hat schon viele Rollen gespielt. Finden diese beiden mit ihrer reichen Lebenserfahrung zueinander?

