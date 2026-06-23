Großer Rückhalt Eva Luginger bei "Immer wieder sonntags": Ihre Liebesgeschichte mit Stefan Mross Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Lars-Ole Grap :newstime Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sie teilen die Leidenschaft für Bühne und Musik, halten ihre Beziehung aber bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Seit März 2023 sind der "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross und die Sängerin Eva Luginger offiziell ein Paar.

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Eva Luginger wurde am 4. Februar 1988 in Velden an der Vils in Niederbayern geboren. Als Tochter des Gitarristen Ulrich Luginger wuchs sie mit Musik auf. Mit ihrem Vater trat sie als Duo auf Volksfesten auf, bevor sie als Solosängerin eigene Wege einschlug. 2010 nahm sie an der siebten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil und kam bis in den ersten Recall. 2012 belegte sie beim Schlagerwettbewerb hr4 Hessenstar den zweiten Platz und fiel dort dem Produzenten Uwe Busse auf. Ihr Debütalbum "Der eine Moment" erschien 2014, weitere Alben folgten bis 2019.

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Stefan Mross und Eva Luginger: Warum ihre Beziehung neue Wege geht Im Dezember 2022 trennten sich Stefan Mross Ehe und Anna-Carina Woitschack nach sechs gemeinsamen Jahren. Wenige Monate später, im März 2023, machten er und Eva Luginger ihre Beziehung öffentlich. Im australischen Dschungelcamp sprach Woitschack später offen darüber und erinnerte sich, dass Luginger sie in der Trennungsphase noch beraten hatte. Für den "Immer wieder sonntags"-Moderator ist es nach der Ehe mit Stefanie Hertel (2006 bis 2012), Susanne Schmidt (2013 bis 2016) und Anna-Carina Woitschack (2016 bis 2022) die nächste ernste Beziehung. "Ich hatte mehrere glückliche Beziehungen", sagt er im "Superillu"-Interview. "Es ist doch für jeden eine Quälerei, wenn es am Ende nicht mehr hinhaut." Was diese Beziehung von früheren unterscheidet: Seine Partnerin übernimmt inzwischen auch sein Management und die anfallende Büroarbeit. Trotzdem ziehen beide eine klare Linie, sobald es um ihre künstlerische Arbeit geht. Die Sängerin legt Wert darauf, dass sie als eigenständige Künstlerin gesehen wird. "Sie möchte nicht, dass wir in unseren Karrieren in Verbindung gebracht werden", erklärt der ARD-Moderator im Interview mit der "Abendzeitung München".

Stefan Mross und Eva Luginger teilen viele Interessen, legen aber auch Wert auf Eigenständigkeit. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

Kein Kuss bei "Immer wieder sonntags": Stefan Mross erklärt die besondere Beziehung zu Eva Luginger Wie konsequent beide das umsetzen, zeigte sich bei ihrem Auftritt in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" am 21. Juni im Europa-Park Rust. Es war ihr erstes Mal als Künstlerin auf dieser Bühne, nachdem die Beziehung mit Stefan Mross bekannt geworden war. Viele im Publikum rechneten mit einem besonderen Moment zwischen den beiden. "Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, da bin ich ein riesiger Fan!", stellte sie Stefan Mross vor. Nach dem Auftritt verabschiedete er sie: "Meine Damen und Herren - Ihr Schatz, mein Schatz, unser Schatz mit ihrer Band." Der erhoffte rührende Pärchen-Moment blieb jedoch aus. Im Mittelpunkt des Auftritts stand Lugingers Rückkehr ins Musikgeschäft. Sie sang ihren neuen Titel "Heimliche Tränen", der von Kristina Bach geschrieben wurde, die sie auch zum Comeback ermutigt haben soll. Was hinter den Kulissen in den Monaten vor diesem Auftritt passierte, wurde erst kürzlich bekannt. Im Herbst 2025 erhielt Luginger eine ernste Diagnose. "Bei mir wurde eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Ich war längere Zeit in der Klinik", sagt sie gegenüber der "Bild". Ihr Gebärmutterhals wurde daraufhin operativ entfernt. Damit steht fest, dass sie keine Kinder bekommen kann. Doch eigene Kinder seien für sie nie ein zentrales Lebensziel gewesen, wie sie sagt. Stattdessen freue sie sich, dass Mross drei Kinder Teil ihres gemeinsamen Lebens seien. Für Stefan Mross kam die Diagnose seiner Partnerin in einer Phase, in der bekannt wurde, dass die ARD "Immer wieder sonntags" nach der laufenden Staffel absetzt. Das Ende der Sendung, die er seit 2005 moderiert, empfindet er als ungerecht: "Dass man sich nach 22 Jahren so trennt, ist nicht fair. So etwas macht man nicht", sagte er gegenüber "prisma". Über Lugingers Erkrankung erklärt er der "Bild": "Evas Krankheit hat den Blick aufs Wesentliche geschärft. Tausend Krankheiten, eine Gesundheit." Und: "Eva ist mein wichtigster Mensch. Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften."