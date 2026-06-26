Drastische Wetterlage
"Immer wieder sonntags" läuft trotz extremer Hitze: Diese Vorkehrungen wurden für die ARD-Show getroffen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Sonne satt und Temperaturen weit über 30 Grad. Viele Fans fragen sich, ob "Immer wieder sonntags" überhaupt wie geplant stattfinden kann. Jetzt steht fest, welche Maßnahmen der SWR für Publikum, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen vorbereitet hat.
Glühende Sonne, kaum Schatten und Temperaturen weit über 30 Grad . Kann unter solchen Bedingungen für Künstler:innen und Publikum eine Live-Show überhaupt stattfinden?
Die Antwort lautet: Ja. Der SWR bestätigt Joyn, dass die Sendung wie geplant ausgestrahlt wird.
Hier siehst du "Immer wieder sonntags" im Das-Erste-Livestream
Ja, die Sendung am Sonntag wird stattfinden, jedoch werden diverse Vorkehrungen getroffen
Diese Maßnahmen plant der SWR
Damit Publikum, Künstler:innen sowie das Team vor Ort möglichst gut durch den heißen Tag kommen, wird vorgesorgt. Nach Angaben des SWR gibt es für alle Besucher:innen freien Zugang zu Trinkwasser.
Zusätzlich werden Sonnenschirme aufgestellt, um mehr Schattenplätze zu schaffen. Außerdem sollen Fächer und Sonnenbedeckungen verteilt werden. Auch medizinisch wird aufgerüstet: Der Sender setzt verstärkt auf Sanitäter, die bei Bedarf schnell helfen können.
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Auch auf der Bühne wird reagiert
Nicht nur die Zuschauer:innen sollen geschützt werden. Auch für die Mitwirkenden auf der Bühne wurden die Abläufe angepasst.
So wurden die Proben im Vorfeld deutlich verkürzt, damit die Künstler:innen nicht unnötig lange der Hitze ausgesetzt werden. Zusätzlich sorgt der SWR auch auf der Bühne für weitere Schattenmöglichkeiten.
Mit den umfangreichen Maßnahmen möchte der Sender dafür sorgen, dass die Live-Sendung trotz der extremen Temperaturen sicher durchgeführt werden kann. Zuschauer dürfen sich also auf eine reguläre Ausgabe von "Immer wieder sonntags" freuen - nur mit deutlich mehr Sonnenschutz als sonst.
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