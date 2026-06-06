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Wer kommt?

"Immer wieder sonntags" morgen: Das sind die Gäste von Stefan Mross am 7. Juni

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Stefan Mross ist mit "Immer wieder sonntags" in die letzte Saison gestartet.

Bild: Imago Images / pictureteam

Die finale Saison von "Immer wieder sonntags" läuft! Für die zweite Ausgabe hat der SWR wieder zahlreiche bekannte Gesichter eingeladen – von Marie Reim bis Olaf der Flipper.

Live auf Joyn: "Immer wieder sonntags" am 7. Juni 2026

Bald verfügbar
Sonntag, 07.06. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags

"Immer wieder sonntags": Die zweite Folge im Livestream

Verfügbar auf Joyn117 Min

Letzte Woche meldete sich Moderator Stefan Mross in seiner beliebten Show "Immer wieder sonntags" mit einem starken und emotionalen Auftakt zurück. Unter anderem waren die beliebte "Bergdoktor"-Darstellerin Ronja Forcher und Andy Borg am Start. Am Sonntag, 7. Juni, geht es wie immer im Europapark Rust weiter mit der zweiten Ausgabe in der finalen Staffel.

Diese Gäste sorgen an diesem Tag live für Stimmung auf und rund um die Bühne:

  • Joey Heindle

  • Marie Reim

  • Rosanna Rocci

  • Olaf der Flipper

  • Trenkwalder

  • Laura Wilde

  • Marco Ventre & Band

  • Simone & Charly Brunner

  • Mätropolis

  • Roberto Capitoni

Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft

Es ist die zweite von insgesamt 13 Folgen, die der SWR für 2026 geplant hat. Die letzte wird im September dieses Jahres ausgestrahlt. Damit endet nach über 30 Jahren die Geschichte der Kult-Show. Hintergrund ist die Entscheidung des SWR, das Format im Zuge von Sparmaßnahmen einzustellen.

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