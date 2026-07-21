Ehrliche Antwort
"Nervt": Stefan Mross bekommt heftige Klatsche von zehnjährigem "Immer wieder sonntags"-Fan
Aktualisiert:von Julia W.
Die zehnjährige Elena ist ein echter "Immer wieder sonntags"-Stammgast. Am 19. Juli holte sie Stefan Mross auf die Bühne und fragte, ob es etwas gibt, das sie an ihm stört. Die Zehnjährige antwortet – und zwar ehrlich.
An diesem Sonntag (19. Juli) begrüßte Stefan Mross wieder zahlreiche Gäst:innen auf seiner "Immer wieder sonntags"-Bühne, darunter eine ganz besondere: die zehnjährige Elena.
Trotz ihres jungen Alters ist die Elsässerin ein echter Stammgast der ARD-Sendung. Sie sei sicher schon "gute 30 oder 40 Mal" dagewesen, sagte sie laut "Focus" und korrigierte damit den Moderator. Der hatte behauptet, dass sie "nur" zehn, 15 oder 20 Mal im Publikum zu Gast gewesen sei.
"Immer wieder sonntags": Jeden Sonntag ab 10 Uhr im Ersten ...
Auf der Bühne fragte Stefan Mross seinen jungen Fan, ob sie etwas an ihm störe – sie hat ihn immerhin schon häufig aus nächster Nähe erlebt. Elena zögert zunächst, doch Mross ermutigt sie, ruhig mit der "Wahrheit" herauszurücken. Und das tut die Zehnjährige dann auch.
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Countdown für "Immer wieder sonntags" läuft
"Vor der Sendung machst du immer Stimmenaufwärmen", sagte Elena laut "Focus". An sich sei das ja ganz in Ordnung, aber: "Das könntest du eigentlich auch Backstage machen statt vor dem Publikum, weil das manchmal manche nervt." Damit liegt die Zehnjährige offenbar nicht ganz falsch, denn es braust spontaner Applaus aus dem Publikum auf.
Stefan Mross nimmt die Klatsche mit Humor. "Huu, bin ja noch mal gut davon gekommen", sagt er. An seinem Lederhosen-Outfit hat der junge "Immer wieder sonntags"-Fan indes nichts zu bemängeln. "Das passt", urteilte Elena.
Neue Heimat für "Immer wieder sonntags"?
Die Folge am 19. Juli war die bereits achte der laufenden "Immer wieder sonntags"-Saison. Nach der letzten Ausgabe am 6. September 2026 fällt das Format nach über 30 Jahren dem Rotstift zum Opfer: Der SWR hatte zuvor entschieden, das Format im Zuge von Sparmaßnahmen einzustellen.
Stefan Mross hatte zuletzt angedeutet, dass "Immer wieder sonntags" bei einem anderen Sender eine neue Heimat finden könnte. Zu den Spekulationen hatten sich die Privatsender bereits geäußert.
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