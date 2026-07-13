Zeichen gegen Bodyshaming Pia Malo vor "Immer wieder sonntags": Warum sie sich ohne Perücke zeigt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Pia Malo hat vor "Immer wieder sonntags" eine lange gehütetes Geheimnis um ihre Haare gelüftet. Bild: Imago Images / Future Image

Schlagersängerin Pia Malo war an diesem Sonntag (12. Juli) bei "Immer wieder sonntags" zu Gast. Erst wenige Tage zuvor sorgte die 44-Jährige für Schlagzeilen: Sie zeigte sich ohne Perücke – und setzte damit ein Zeichen gegen Bodyshaming.

Mit langen blonden Haaren kennen Fans die Schlagersängerin Pia Malo. So trat sie auch in der siebten Folge von "Immer wieder sonntags" zu Stefan Mross auf die Bühne: Die 44-Jährige präsentierte dort ihren neuen Song "Herz an". Wenige Tage vor ihrem Auftritt lüftete die Tochter von Olaf dem Flipper auf Instagram ein lange gehütetes Geheimnis um ihre Haare ...

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"Das ist nicht die Realität" Was viele nicht wussten: Bei der langen, blonden Wallemähne handelte es sich tatsächlich um eine Perücke. "Hallo, hier ist eure Pia Malo und das ist nicht die Realität", sagt die Schlagersängerin in dem Video direkt in die Kamera. Dann nimmt sie ihre Perücke ab. - zum Vorschein kommt ihr echtes, ebenfalls blondes Haar, das jedoch deutlich kürzer und dünner ist, als man es bei der Schlagersängerin gewohnt ist.

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Ohne Perücke: Schritt kostete Pia Malo "viel Mut" In der Caption zum Video schreibt Pia Malo, dass dies "wahrscheinlich das emotional schwierigste Thema, über das ich jemals ein Interview gegeben habe", sei. Bei dem Interview handelt es sich offenbar um einen Beitrag in der "Landesschau", wie sie weiter schreibt. Der Beitrag habe sie "viel Mut" gekostet. Die vergangenen zwei Jahre seien für sie eine Reise gewesen. "Von Scham, Unsicherheit und dem Wunsch, mich zu verstecken – hin zu dem Punkt, an dem ich sagen kann: Es ist, wie es ist."

Was genau dahintersteckt, verriet Pia Malo in dem Video nicht. Das gäbe es zu einem späteren Zeitpunkt in dem "Landesschau"-Beitrag zu sehen. In der Caption zum Video verlinkte sie jedoch die Hashtags #haarverlust und #haarausfall.

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