Bereits im Februar "In aller Freundschaft"-Rückkehr? Mai Duong Kieu als Dr. Lilly Phan bald wieder im TV Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Mai Duong Kieu freut sich auf ein baldiges Wiedersehen als Dr. Lilly Phan bei „In aller Freundschaft“. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress, MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

"In aller Freundschaft" ohne Mai Duong Kieu? Nach ihrem Abschied mussten Fans lange auf Dr. Lilly Phan verzichten. Nun deutet sich eine Rückkehr an - und auch privat hat sich bei der Schauspielerin einiges getan.

Steckbrief Mai Duong Kieu Name: Mai Duong Kieu

Geburtstag: Februar 1987

Geburtsort: Bắc Ninh, Vietnam

Wohnort: Leipzig

Größe; 1,55 Meter

Familienstand: in einer Beziehung

Kinder: eins

Kindheit & Kung Fu Mai Duong Kieu wurde im Februar 1987 im nordvietnamesischen Bắc Ninh geboren. 1992 zog sie mit ihrer Mutter nach Deutschland, genauer gesagt nach Chemnitz, wo ihr Vater schon lebt. Eine neue Sprache, ein neues Land, fremde Gesichter - für ein fünfjähriges Kind ist das ein radikaler Neuanfang. Halt und Struktur fand Mai deshalb früh im Kampfsport. Vielleicht aus Notwendigkeit, vielleicht aber auch, weil es ihr schlicht im Blut liegt: Ihr Vater ist Meister des Shaolin Kung Fu. Schnell wird klar, dass Mai nicht nur Ehrgeiz, sondern auch außergewöhnliches Talent mitbringt. Schon in jungen Jahren übernimmt sie Verantwortung, unterrichtet mit gerade einmal zehn Jahren in der Kung-Fu-Schule der Eltern und leitet eigene Trainingsgruppen. Die Kampfkunst wird zu einem festen Bestandteil ihres Lebens - und ist es bis heute geblieben. Noch immer gibt sie auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihre Praxis. Doch Kung Fu ist nicht das Einzige, was Mai Duong Kieu antreibt.

Vom Ehrgeiz zum Schauspiel Kaum vorstellbar, doch tatsächlich war das Schauspiel nie Mai Duong Kieus Traumberuf. Im Gegenteil: Eigentlich wollte sie Dolmetscherin werden und hat deswegen sogar Sprachwissenschaften studiert. Zur Schauspielerei kam sie eher zufällig: Ein Agent einer Agentur entdeckt sie damals über MySpace, weil sie dort Kung-Fu-Fotos hochgeladen hatte. "Er wollte mich dann zum Casting schicken, da hab ich noch Sprachwissenschaft studiert und wollte nicht hingehen. Ein Jahr später war ich dann selbst bei einem Casting, habe die Rolle nicht bekommen und war so sauer", erzählt sie in einem Interview mit dem "371stadtmagazin.de".

Da habe ich mich - eigentlich aus gewecktem Ehrgeiz - an den Agenten erinnert. So bin ich zum Schauspiel gekommen und dabei geblieben. Mai Duong Kieu

Viele Castings, viele Absagen, wenig Sicherheit - die ersten zwei Agentur-Jahre waren für Kieu nicht einfach. "In den ersten zwei Jahren in der Agentur, von hundert Castings kein einziges bekommen. Du kommst mit frischer Energie und kriegst nichts. Da verliert man manchmal den Mut. Man muss dranbleiben", erklärt sie.

Mai Duong Kieu schafft es nach Hollywood Jetzt gibt es kein Halten mehr! Nachdem Mai Duong Kieus Ehrgeiz geweckt wurde und sie erste Theatererfahrungen sammeln konnte, beginnt sie zwischen 2005 und 2007 mit ihren dem Studium des Darstellenden Spiels an der Volkshochschule Leipzig. Es folgt eine weitere, vertiefende Ausbildung an der Theater Fabrik Leipzig, wo sie von 2009 bis 2011 Schauspiel studiert. Später erweitert sie ihr Handwerk durch Theaterschauspiel-Unterricht in Nizza. Parallel steht sie für Kurz- und Hochschulfilme vor der Kamera, sammelt Erfahrung, lernt das Geschäft von unten kennen und arbeitet sich Schritt für Schritt nach oben. Ihre erste größere Fernsehrolle übernimmt sie 2015 im ARD-Film "Mein Schwiegervater, der Stinkstiefel". Ihren großen Durchbruch feiert sie bereits wenige Jahre später: 2018 wird sie Teil der international erfolgreichen Serie "Bad Banks". Mit einem Schlag ist sie plötzlich so gefragt wie nie!

Von einem Tag auf den anderen wurde ich von der Branche anders wahrgenommen und bekam plötzlich viele neue Anfragen. Mai Duong Kieu gegenüber puremagazin.de

Kein Wunder, dass sie es seitdem in einen neuen Hollywood-Kassenschlager geschafft hat, und zwar in "Gunpowder Milkshake" an der Seite von Stars wie Karen Gillan (Doctor Who), Lena Heady (Game of Thrones) und Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

"In aller Freundschaft": Kieus Comeback steht an! Als Mai Duong Kieu im Februar 2020 erstmals in der Sachsenklinik auftaucht, sorgt sie für große Veränderungen. In Folge 885 stößt Dr. Lilly Phan als Nachfolgerin einer Kollegin zum Ärzteteam von "In aller Freundschaft" – jung, hochqualifiziert und diszipliniert wie niemand sonst. Lilly hat ihre Facharztausbildung an renommierten Kliniken absolviert, sie weiß, was sie kann, und sie weiß auch, was sie will. Schnell wird klar: Für Umwege, lange Erklärungen oder unnötige Gefühlsduselei bleibt da wenig Platz. Nach fast fünf Jahren und rund zweihundert Folgen kommt Ende 2024 dann der Abschied: Lilly erhält ein hochrangiges Angebot aus Bern, soll dort die Leitung der Neurologie übernehmen - der logische nächste Schritt für eine ehrgeizige und hochbegabte Ärztin. Doch auf der Fahrt nach einem Abschiedsessen kommt es zu einem schweren Autounfall. Ein Ast bohrt sich in ihre Schulter, ihre Handlungsfähigkeit, ja sogar ihre berufliche Zukunft stehen plötzlich infrage. Statt als gefeierte Chefärztin reist Lilly schließlich als Patientin in die Schweiz. Doch es gibt gute Nachrichten! Am 10. Februar 2026 soll Mai Duong Kieu als Dr. Lilly Phan ihr Comeback feiern. Ob es sich um einen Gastauftritt handelt oder mehr hinter ihrer Rückkehr steckt, ist noch nicht bekannt.

Zwischen Liebe und heimlicher Schwangerschaft Und wie tickt Mai Duong Kieu privat? Zu viele Details will die Schauspielerin hier nicht preisgeben. Doch so viel ist sicher: Sie ist vergeben und mittlerweile sogar Mutter einer Tochter. Schon lange vor der Geburt ihres Kindes war ihr klar, dass der Wunsch nach Familie für sie eine Rolle spielt. 2020 hatte sie sich dazu in einem Interview mit der "Bunte" bereits geäußert.

Jeder kämpft so seine Kämpfe. Meiner ist es, dass ich jetzt mit 33 Jahren einen natürlichen Druck verspüre, eine Familie zu gründen. Mai Duong Kieu

Zwei Jahre später erfüllte sich dieser Wunsch: Im Dezember 2021 wurde ihre Tochter geboren. Als Mai Duong Kieu die Nachricht im April 2022 teilt, ist ihr Baby bereits rund 15 Wochen alt. Nur zehn Wochen nach der Geburt steht sie wieder vor der Kamera - eine Entscheidung, die weniger mit Ehrgeiz als mit der Filmbranche an sich zu tun hat. Film- und Serienproduktionen folgen schließlich selten festen Arbeitszeiten, erklärt sie. Dass das für junge Eltern eine enorme Herausforderung ist, sei ganz klar. Gleichzeitig betont sie, wie wichtig Unterstützung in dieser Phase ist. 2022 äußerte sie sich dazu gegenüber dem "Kölner Treff".

Mein Freund hilft mir, den Alltag zu meistern. Und er ist verdammt gut darin, das ist total schön. Mai Duong Kieu

Doch mit wem ist den Kieu eigentlich zusammen? In einem Interview mit "Bunte" hat die Schauspielerin ihren Partner David vorgestellt und erklärt, dass sie ihren Kinderwunsch früh offen angesprochen hat: "Als wir uns kennenlernten, hatte ich bereits einen großen Kinderwunsch und ich habe das offen angesprochen. David war von Anfang an an Bord." Für beide sei es wichtig gewesen, nicht jahrelang auf Probe zu leben. "Viele Paare sind fünf Jahre zusammen und merken, wenn sie zusammenleben, es passt nicht. Wir wollten etwas schneller herausfinden, wohin das mit uns geht."

Die Mutterschaft hat jedoch auch ihren Blick auf Rollen und Geschichten verändert. "Seitdem ich eine Mama bin, habe ich einen viel emotionaleren Bezug zu Kindern", erklärt sie im Interview mit dem "puremagazin".

Als Mutter ist man ein anderer Mensch, zudem hat man dieses kleine Wesen, für das man verantwortlich ist. Mai Duong Kieu

Schauspielerin und Autorin? Mai Duong Kieu bald wieder im TV Im Januar hat Mai Duong Kieu große Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Am 19. Februar erscheint ihr erstes Buch mit dem Titel "Im Herzen bist du unbesiegbar". In dieser Autobiografie schildert Kieu ihre Migration nach Ostdeutschland, das Leben als erstgeborene Tochter und wie Kung-Fu sie durchs Leben getragen hat. Schon 2023 hatte sie zusammen mit der ARD ein 45-minütiges Filmporträt mit dem ähnlichen Titel "Mai Duong Kieu - Im Herzen bin ich unbesiegbar" gedreht, das ihr Leben beleuchtet. Erst einmal geht es für Mai Duong Kieu jetzt jedoch zurück ins "In aller Freundschaft"-Universum. Bereits am 10. Februar 2026 werden die neuen Folgen mit ihr als Dr. Lilly Phan ausgestrahlt. Fans können um 20:15 Uhr ihr Comeback im Ersten verfolgen. Alternativ ist die Ausstrahlung zeitgleich auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar.