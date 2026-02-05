"Newcomer"
Désirée Nick bei "In aller Freundschaft": Welche Rolle der Reality-Star übernimmt
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Désirée Nick ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dass sie am 10. Februar in der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" eine Hauptrolle übernehmen wird, feiert die 69-Jährige jetzt auf Instagram mit ihrer gewohnt schlagfertigen und direkten Art.
Désirée Nick am 10. Februar um 20:15 Uhr bei "In aller Freundschaft"
"In aller Freundschaft": Désirée Nick in bedeutender Episodenrolle
Désirée Nick ist ein Phänomen der deutschen Medienlandschaft: Mal scharfzüngige Kabarettistin, mal polarisierende Reality-Ikone, doch im Kern eine disziplinierte Künstlerin mit einem bemerkenswerten Lebenslauf. Ihre Karriere begann als staatlich geprüfte Ballett-Tänzerin im Ensemble der Deutschen Oper Berlin und später an der Bayerischen Staatsoper München. Sie studierte außerdem Religionspädagogik, arbeitete zeitweise als Innenausstatterin und schloss in London eine Schauspielausbildung ab.
Während sie oft nur mit ihren Rollen in Reality-Formaten in Verbindung gebracht wird, kündigte der Reality-Star auf Instagram jetzt eine große Rolle in der beliebten ARD-Fernsehserie "In aller Freundschaft" an - ein bedeutender Meilenstein als Schauspielerin in ihrer über 40-jährigen Karriere im Showbusiness.
Das kommt davon, wenn man sich nicht hochschläft! Call me 'newcomer'! [...] Ich werde gerade erst ab der Rente entdeckt!
Désirée Nick spielte 2025 bereits im Spin-off "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit. In der Episode mit dem Titel "(K)ein Morgen" war sie in der Rolle der Patientin Christel Lacell zu sehen, die nach einem Sturz mit gebrochenem Handgelenk ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert wurde. Damals zeigte sie sich in der Serie von einer völlig neuen Seite und beeindruckte das Publikum mit ihrer Wandlungsfähigkeit als Schauspielerin.
"In aller Freundschaft": Episode 1.125 "Abschied vom Festhalten"
In der neuen Episode bei "In aller Freundschaft" spielt Désirée Nick jetzt eine Figur, die ihr wie auf den Leib geschneidert scheint: Die leidenschaftliche Kosmetikerin Karen Olfers. Die erfolgreiche Geschäftsführerin eines Kosmetikladens wird mit starken Nierenschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert. Zwischen klingelnden Telefonen und Termindruck wird schnell deutlich, wie sehr ihr Alltag sie beansprucht. Krankenpfleger Kris Haas versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen, während Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann) die Ursache ihrer Beschwerden ergründen.
Unterstützt wird Karen von ihrem Assistenten Boris Achtel (Max Hegewald), der den Laden während ihrer Abwesenheit am Laufen halten muss - inklusive kleiner Wettspiele, etwa wer Dr. Heilmann am besten von einer neuen Faltencreme überzeugt. Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) und Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) begleiten die Untersuchungen und machen deutlich, dass Karen weitere Tests dringend benötigt.
Die neue Episode "In aller Freundschaft" mit Désirée Nick in der Gast-Hauptrolle siehst du am Dienstag, 10. Februar, um 20:15 Uhr im Ersten und kostenlos im Livestream auf Joyn.
