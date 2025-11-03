Nach Kuss bei "Promi Big Brother": Désirée Nick schwärmt von Harald Glööckler

Sie haben sich nicht gesucht, aber trotzdem gefunden: Désirée Nick und Harald Glööckler verband im "Promi Big Brother"-Haus ein ganz besonderes Verhältnis. Im Joyn-Interview kommt La Nick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Nach dem "Promi Big Brother" -Finale lässt sie auf der Aftershow-Party im exklusiven Joyn-Interview die Zeit mit Harald Glööckler im Haus Revue passieren. Sie waren diejenigen, die die Musterwohnung als Erstes beziehen durften. Dort verweilten sie ganze zwei Tage, bevor sie auf die anderen 13 Bewohner:innen trafen. "Wir sind da aufeinandergestoßen. Ich wusste ja auch nicht, wer kommt", so Désirée Nick . Weiter sagt sie:

Die beiden kommentierten in der Musterwohnung nicht nur den Einzug der anderen Bewohner:innen in den Rohbau, sie kamen sich auch unerwartet nahe. Zwischen Désirée und Harald kam es sogar zum Kuss! "Man könnte daraus eine Miniserie machen - eine sechsteilige. Das ist ja der Wahnsinn", schwärmt Désirée.

Spielte La Nick eine Rolle im Haus?

Im Interview versichert Désirée außerdem, dass sie im Haus ganz sie selbst war und stets spontan agierte. "Ich wusste nicht, dass Harald da sitzt. Und Harald hat gesagt, er sah mich nur in dem Paillettenkleid reinkommen und hat mich erst gar nicht erkannt, weil er nur das Kleid gesehen hat", erklärt die Reality-Ikone.

Die beiden haben dementsprechend natürlich auch kein Drehbuch gehabt: "Ich konnte mir gar keine Rolle überlegen, weil ich ja nicht wusste, wer mein Gegenüber ist. Und dann war es Harald und da dachte ich mir gleich, na das wird ja eine herrliche Zeit. Wir waren zusammen und haben improvisiert. Das ist Kreativität!"

Abschließend macht die Kabarettistin noch einmal deutlich, wie sehr Harald ihr im Haus ans Herz gewachsen ist. "Wir hatten einfach nur Spaß und ich glaube, es wäre nicht viel anders gewesen, wären keine Kameras dabei gewesen."

Das sahen die Zuschauer:innen ganz genauso. Auf Social Media finden sich unzählige Kommentare zum Verhältnis der beiden. "Désirée und Harald sind einfach iconic", schreibt nur eine:r von vielen User:innen auf X.

