"Newcomer" Désirée Nick bei "In aller Freundschaft": Welche Rolle die Reality-Queen in der Serie spielt Aktualisiert: Vor 17 Minuten von Lars-Ole Grap Unternehmerin Karen Olfers (Désirée Nick) wird mit Nierenschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Désirée Nick ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dass sie am 10. Februar in der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" eine Hauptrolle übernehmen wird, feiert die 69-Jährige jetzt auf Instagram mit ihrer gewohnt schlagfertigen und direkten Art.

"In aller Freundschaft": Désirée Nick in bedeutender Episodenrolle Désirée Nick ist ein Phänomen der deutschen Medienlandschaft: Mal scharfzüngige Kabarettistin, mal polarisierende Reality-Ikone, doch im Kern eine disziplinierte Künstlerin mit einem bemerkenswerten Lebenslauf. Ihre Karriere begann als staatlich geprüfte Ballett-Tänzerin im Ensemble der Deutschen Oper Berlin und später an der Bayerischen Staatsoper München. Sie studierte außerdem Religionspädagogik, arbeitete zeitweise als Innenausstatterin und schloss in London eine Schauspielausbildung ab. Während sie oft nur mit ihren Rollen in Reality-Formaten in Verbindung gebracht wird, kündigte der Reality-Star auf Instagram jetzt eine große Rolle in der beliebten ARD-Fernsehserie "In aller Freundschaft" an - ein bedeutender Meilenstein als Schauspielerin in ihrer über 40-jährigen Karriere im Showbusiness.

Das kommt davon, wenn man sich nicht hochschläft! Call me 'newcomer'! [...] Ich werde gerade erst ab der Rente entdeckt! Désirée Nick auf Instagram

Désirée Nick spielte 2025 bereits im Spin-off "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit. In der Episode mit dem Titel "(K)ein Morgen" war sie in der Rolle der Patientin Christel Lacell zu sehen, die nach einem Sturz mit gebrochenem Handgelenk ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert wurde. Damals zeigte sie sich in der Serie von einer völlig neuen Seite und beeindruckte das Publikum mit ihrer Wandlungsfähigkeit als Schauspielerin.