Rückkehr nach Leipzig
"In aller Freundschaft"-Vorschau 10. Februar: Wiedersehen mit zwei beliebten Charakteren!
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Bei Prof. Maria Weber stehen Untersuchungen an, um festzustellen, wie weit ihre Krebserkrankung fortgeschritten ist. Dafür kehrt Dr. Lilly Phan an die Sachsenklinik zurück. Und Lisa Schroth, Tochter von Dr. Heilmann, kommt nach Leipzig - sie will ihren Vater überraschen. Das erwartet dich in der Doppelfolge "In aller Freundschaft" am 10. Februar.
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
"In aller Freundschaft" Folge 1125: Überraschungs-Besuch in der Sachsenklinik
Nachdem Prof. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) die Schockdiagnose Hirntumor erhalten hat, muss Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) weitere Untersuchungen durchführen. Dazu reist die ehemalige Neurochirurgin der Sachsenklinik eigens aus Bern an. Ebenfalls eingeweiht ist Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar), der sich große Sorgen um seine Kollegin und Freundin macht. Ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) verschweigt sie ihre Erkrankung. Ausgerechnet dem begegnet Lilly allerdings bei ihrer Rückkehr. Wird sie ihn einweihen? Maria hat Angst vor den Untersuchungsergebnissen und will sich erst mal auf den vierten Geburtstag ihres Sohnes Emil konzentrieren. Kann sie ihrer Familie länger verheimlichen, wie schlecht es ihr geht?
Gastrolle für Reality-Queen Désirée Nick
In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" spielt Désirée Nick (69) die leidenschaftliche Kosmetikerin Karen Olfers, die wegen Nierenschmerzen in die Sachsenklinik eingeliefert wird. Seit 35 Jahren ist sie Geschäftsführerin eines Kosmetikladens und hat Angst, dass ihr Assistent Boris Achtel (Max Hegewald) sie ablösen will. Schnell wird klar, dass sie unter enormem Druck leidet. Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) versucht, sie zu unterstützen. Neben all dem Stress kommen nun gesundheitliche Probleme dazu. Und es scheint mehr zu sein, als die beidseitige Nierenstauung, die Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) diagnostiziert.
Die ehemalige Dschungelkönigin feiert ihren Auftritt bei "In aller Freundschaft". "Nach 40 Jahren im Business nun schon meine zweite Primetime-Schauspielrolle! Das kommt davon, wenn man sich nicht hochschläft! Call me 'newcomer'! Und fck the bitches, die überall verbreiten: Ab 50+ gibt es für Frauen keine Rollen mehr", schreibt sie auf Instagram.
Abschied vom Festhalten
Du bist Fan von "In aller Freundschaft"?
"In aller Freundschaft" Folge 1126: Gefährliche Sturzgeburt
Rolands (Thomas Rühmann) Tochter Lisa (Louise Sophie Arnold) will ihren Vater zu dessen Hochzeitstag mit Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) überraschen. Dafür reist sie aus Wien nach Leipzig, wo sie seit fünf Jahren Umwelttechnik studiert. Als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Jakob (Karsten Kühn) und dessen Frau Samira (Sarah Alles) eine Feier vorbereitet, setzen bei der hochschwangeren Samira die Wehen ein. Lisa behält die Nerven, als die Fruchtblase platzt, und bringt Samiras Tochter Wilma zur Welt.
Doch dann bekommt die frischgebackene Mutter starke Blutungen und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) muss eine Not-OP durchführen. Wird alles gutgehen? Und vor allem: Wie wird Roland auf Lisas Geheimnis reagieren, das sie ihm jahrelang verheimlicht hat?
Heilmann - nächste Generation
Geheimnisvolle Liebeserklärung für Pfleger Kris
Eine fehlgeleitete Postkarte mit einem Liebesgeständnis, die eigentlich für Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk) bestimmt war, landet aus Versehen bei Pfleger Kris Haas. Der kann sich den Absender nicht erklären und stellt dabei fest, dass er sich nach einer Beziehung sehnt. Seit dem Liebes-Aus mit Dr. Lilly Phan hat er keine richtige Beziehung mehr gehabt.
Er beschließt, das zu ändern, und legt sich ein Dating-Profil auf einer App zu. Doch dann begegnet er Roland Heilmanns Tochter, Lisa, die zu Samira in die Klinik eilt. Kris fühlt sich sofort zu ihr hingezogen und kann kaum glauben, wie erwachsen Lisa geworden ist. Bahnt sich hier mehr als nur ein Flirt an?
