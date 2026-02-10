Berühmtes Vorbild Louise Sophie Arnold spielt Lisa Schroth bei "In aller Freundschaft": Das ist ihr berühmter Vater Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Schauspielerin Louise Sophie Arnold ist erfolgreich in die Fußstapfen von Thomas Arnold getreten. Bild: picture alliance / Eventpress / Collage

Drei Jahre lang war sie in der Fremde, jetzt kehrt die Tochter des Oberarztes bei "In aller Freundschaft" zurück - allerdings mit einem anderen Gesicht. Die Rolle wird nun von einer Schauspielerin übernommen, deren Vater selbst große Spuren in der deutschen Filmwelt hinterlassen hat.

In der 1000. Folge mussten sich die "In aller Freundschaft"-Fans von Oberarzt-Tochter Lisa Schroth verabschieden. Anlässlich des Hochzeitstags ihres Vaters taucht sie jetzt in Folge 1126 wieder auf. Allerdings verkörpert von einer neuen Darstellerin: Louise Sophie Arnold, Tochter des bekannten Schauspielers Thomas Arnold.

Schauspieler Thomas Arnold bei der Premiere des Kinofilms "Keeks letztes Ding". Bild: Picture Alliance / dpa / Revierfoto

Geteilte Leidenschaft Die 2001 geborene Louise Sophie Arnold startete früh und tauschte mit 17 Jahren die Schule gegen eine Schauspielausbildung. Ganz offensichtlich fiel der Apfel dabei nicht weit vom Stamm. Auch ihr Vater widmete sich bereits in sehr jungen Jahren seiner Leidenschaft Schauspielerei.

Berühmte Fußstapfen Er trat im Alter von 13 Jahren erstmals auf die Theaterbühne. Nach seiner Schauspiel-Ausbildung folgte ein Engagement auf das andere. Im deutschen TV war er unter anderem in Filmen und diversen Krimiserien wie "Achtung Arzt!" an der Seite von Annette Frier, in der ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" sowie in mehreren "Tatort"-Folgen zu sehen. Internationale Bekanntheit erlangte Thomas Arnold als Stasi-Offizier in dem Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" (2004). Entsprechend hoch waren seine Anforderungen an die Tochter - und zwar von Anfang an. "Mittelmaß wollte ich wirklich nicht. Wenn jemand nur mittelmäßig spielt und dann die Tochter eines Schauspielers ist, dann fragen sich die Leute, ob das wirklich sein muss," erzählte Thomas Arnold 2019 in einem Interview mit der Zeitung "Die Stimme Berlins".

Krimi-Erfahrung und Kinoauftakt Flankiert wurden die Ausbildungsjahre von zahlreichen Auftritten. Offensichtlich ganz nach dem Vorbild ihres Vaters war die Jungschauspielerin bereits unter anderem in Krimiformaten wie "Alarm für Cobra", "SOKO München", "SOKO Hamburg", "SOKO Wismar" sowie im "Tatort" zu sehen. Außerdem spielte sie in "Tierärztin Dr. Mertens", "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor". Ihren ersten Kinoauftritt hatte sie 2016 im Film "Tigermilch".

