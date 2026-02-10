Berühmtes Vorbild
Louise Sophie Arnold spielt Lisa Schroth in "In aller Freundschaft": Das ist ihr berühmter Vater
Drei Jahre lang war sie in der Fremde, jetzt kehrt die Tochter des Oberarztes bei "In aller Freundschaft" zurück - allerdings mit einem anderen Gesicht. Die Rolle wird nun von einer Schauspielerin übernommen, deren Vater selbst große Spuren in der deutschen Filmwelt hinterlassen hat.
Heilmann - nächste Generation
In der 1000. Folge mussten sich die "In aller Freundschaft"-Fans von Oberarzt-Tochter Lisa Schroth verabschieden. Anlässlich des Hochzeitstags ihres Vaters taucht sie jetzt in Folge 1126 wieder auf. Allerdings verkörpert von einer neuen Darstellerin: Louise Sophie Arnold, Tochter des bekannten Schauspielers Thomas Arnold.
Geteilte Leidenschaft
Die 2001 geborene Louise Sophie Arnold startete früh durch und tauschte mit 17 Jahren die Schule gegen eine Schauspielausbildung. Ganz offensichtlich fiel der Apfel dabei nicht weit vom Stamm. Auch ihr Vater widmete sich bereits in sehr jungen Jahren seiner Leidenschaft Schauspielerei.
Berühmte Fußstapfen
Er betrat im Alter von 13 Jahren erstmals die Theaterbühne. Nach seiner Schauspiel-Ausbildung folgte ein Engagement dem nächsten. Im deutschen TV war er unter anderem in Filmen und diversen Krimiserien wie "Achtung Arzt!" an der Seite von Annette Frier, in der ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" sowie in mehreren "Tatort"-Folgen zu sehen. Internationale Bekanntheit erlangte Thomas Arnold als Stasi-Offizier in dem Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" (2004).
Entsprechend noch waren seine Anforderungen an die Tochter - und zwar von Anfang an. "Mittelmaß wollte ich wirklich nicht. Wenn jemand nur mittelmäßig spielt und dann die Tochter eines Schauspielers ist, dann fragen sich die Leute, ob das wirklich sein muss," erzählte Thomas Arnold 2019 in einem Interview mit der Zeitung "Die Stimme Berlins".
Thomas Arnold spielt in diesem Arztfilm eine prominente Nebenrolle
Krimi-Erfahrung und Kinoauftakt
Flankiert wurden die Ausbildungsjahre von zahlreichen Auftritten. Offensichtlich ganz nach dem Vorbild ihres Vaters war die Jungschauspielerin bereits unter anderem in Krimiformaten wie "Alarm für Cobra", "SOKO München", "SOKO Hamburg", "SOKO Wismar" sowie im "Tatort" zu sehen. Außerdem spielte sie in "Tierärztin Dr. Mertens", "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor". Ihren ersten Kinoauftritt hatte sie 2016 im Film "Tigermilch".
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
Sportlich und musikalisch
Die Schauspielerin lebt in Berlin und Leipzig. Sie spielt Gitarre, Klavier und Ukulele. Sport scheint für sie neben der Schauspielerei ebenfalls eine große Leidenschaft zu sein: In der Setcard ihrer Agentur tauchen gleich 13 Sportarten aufgeführt - unter anderem Bühnenkampf, Geräteturnen und Fußball.
