Seit fast 20 Jahren dabei Udo Schenk offen über "In aller Freundschaft": Werden Dr. Kaminski und Sarah Marquardt ein Paar? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom :newstime "In aller Freundschaft": Diese Abschiede stimmten Fans besonders traurig Videoclip • 01:47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit bald 20 Jahren spielt er in der ARD-Klinikserie "In aller Freundschaft" Dr. Kaminski. Schauspieler Udo Schenk offenbart, was ihn an der Rolle besonders reizt. Und er verrät, ob Fans auf eine Liaison von Kaminski und Klinikchefin Sarah Marquardt hoffen dürfen.

Täglich "In aller Freundschaft" ab 11 Uhr im MDR-Livestream Hier geht es zum Livestream auf Joyn

"In aller Freundschaft": Wie geht es weiter mit Dr. Kaminski und der Klinikchefin? Als Dr. Rolf Kaminski zählt Schauspieler Udo Schenk zu den Publikumslieblingen der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Kaminski ist ein angesehener Urologe, der als Belegarzt in der Leipziger Sachsenklinik arbeitet. Ein Charakterkopf, intellektuell, oft zynisch. Hinter seiner rauen Schale verbirgt sich aber ein weicher Kern. Privat liegt ein schwerer Schicksalsschlag hinter Dr. Kaminski, da seine Frau und seine Tochter einst bei einem Hausbrand starben und er nur seinen Sohn retten konnte.

"In aller Freundschaft": Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) braucht hier den Rat ihres befreundeten Kollegen Dr. Kaminski (Udo Schenk). Bild: MDR/Rudolf Wernicke

Udo Schenk reizt an Dr. Kaminski, dass er "Außenseiter" ist Am 1. September kehrt die ARD-Erfolgsserie aus der Sommerpause zurück. Im Interview mit "tag24" verrät Udo Schenk, was ihn an der Rolle auch nach fast 20 Jahren nach wie vor reizt. "Er gefällt mir, wie er ist. Er ist ein klar umrissener Charakter. (…) Der Reiz der Figur liegt darin, dass sie Außenseiter ist", sagt er. Das solle auch so bleiben und darum sollte Dr. Kaminski weiterhin nicht in allzu viele Seitenstränge der Serie eingebunden werden, erklärt der 73-Jährige. Er solle zu den anderen Figuren Distanz wahren.

Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Wird es eine Beziehung zwischen Sarah Marquardt und Dr. Kaminski geben? Das gilt nicht für die Klinik-Chefin Sarah Marquardt, die von Alexa Maria Surholt gespielt wird. Mit ihr verbindet Dr. Kaminski ein vertrauensvolles Verhältnis. Fans hoffen schon länger, dass daraus möglicherweise auch eine Beziehung der beiden werden könnte. Was sagt Schauspieler Udo Schenk dazu? Er sieht das eher skeptisch: "Kaminski in einer Liaison mit der Klinikchefin, können Sie sich das vorstellen? Würde das zur Figur passen? Ich glaube nicht", meint er. Und er stellt klar:

Kaminski sollte seine Grenzen nicht überschreiten. Die erotische Spannung darf bleiben. Udo Schenk

Dass Udo Schenk einmal zwei Jahrzehnte lang bei "In aller Freundschaft" mitwirken würde, damit hat auch er nach eigenen Worten nicht gerechnet. "Gewiss nicht. Der Erfolg der Figur Kaminski beim Publikum hat sich recht schnell eingestellt, aber dass er so lange anhält, ist doch eine freudige Überraschung für mich." Er selbst sei in dieser Zeit ins Rentenalter eingetreten. Aufhören sei für Udo Schenk aber weiter kein Thema.