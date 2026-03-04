Emotionale Reaktionen "Zu Tränen gerührt": Das sagen die Fans zur neuen "In aller Freundschaft"-Folge Veröffentlicht: Vor 8 Minuten von C3 Newsroom Die Geschichte um Maria Weber (Annett Renneberg) und ihrem Lebensgefährten Kai Hoffmann (Julian Weigend) bewegt derzeit viele "In aller Freundschaft"-Zuschauer:innen. Bild: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernick

Der Abschied von Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft" rückt immer näher. In der jüngsten Folge erfährt Kai von ihrem unheilbaren Gehirntumor. Um Marias Wunsch zu entsprechen, behält er dieses Wissen jedoch für sich.

Marias Geheimnis wird aufgedeckt Nachdem bekannt wurde, dass die Figur Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) bei "In aller Freundschaft" den Serientod sterben wird, stieß das auf Unverständnis bei den Fans. Entsprechend gespannt wurde verfolgt, wie ihre Handlung in den aktuellen Folgen weitererzählt wird. Zunächst versucht Maria, die sich gegen eine belastende Therapie entscheidet, ihre schwere Krankheit vor ihrem Partner Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) zu verbergen. Doch ihr Kollege Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) kann das Geheimnis nicht länger für sich behalten. Als Maria ihm einen USB-Stick mit persönlichen Botschaften für Kai und ihren Sohn Emil anvertraut, sagt er Kai die Wahrheit. Für den bricht eine Welt zusammen. Trotzdem entscheidet er sich, Maria nicht damit zu konfrontieren.

Ein herzzerreißender Liebesbeweis Die 1128. Folge "Leben, das bleibt" von "In aller Freundschaft" sorgt auf Instagram für starke Reaktionen: "Puuh, das war wirklich eine sehr emotionale Folge, die mich mehr als einmal zu Tränen gerührt hat". Hervorgehoben wird Kais Stärke: "Kai weiß nun, dass Maria sterben wird und ihm nichts gesagt hat, um die Zeit noch halbwegs unbeschwert mit ihrer Familie verbringen zu können. Er wird auch schweigen, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Das ist das Letzte, das er für Maria tun kann - ein echter Liebesbeweis!" Viele Zuschauer:innen können den Umgang mit dem Schicksalsschlag nachvollziehen. Besonders der Moment, in dem der Chefarzt das Video ansieht, hat beeindruckt. "Sehr emotional gewesen. Habe mit Kai geweint, da ich den Schmerz mitgefühlt habe", lautet ein Kommentar. Oder: "Oh mein Gott, ich hab so geheult als Kai sich den Stick angeschaut hat. Gut, dass Ilay ihm die Wahrheit gesagt hat". Ilay wird dabei als loyaler Freund beschrieben, indem er Kai wortlos beisteht und ihn in den Arm nimmt.

Lob für Schauspiel und Drehbuch Neben der Handlung wird auch die Qualität der Darstellung gelobt: "Die Folge war eine schauspielerische Meisterleistung von allen Beteiligten". Ein Fan schreibt: "Chapeau.. das war mit eine der besten Folgen, hervorragendes Drehbuch und von den Schauspielern perfekt authentisch umgesetzt." Die gelungene Mischung von Tragik und Hoffnung wird mehrfach betont: "Ich war noch nie so hin- und hergerissen, eine Folge absolut wunderschön und gleichzeitig sooo schrecklich tragisch zu finden". Gleichzeitig transportiere die Episode vor allem eine wichtige Botschaft: "So toll gespielt und es hält uns vor Augen, wie wichtig die kleinen Dinge des Lebens sind. Brombeeren pflücken und genießen".

