"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2025: Sender schickt heute einen echten Kinostar ins Rennen - alle Promis der Staffel im Überblick

Aktualisiert:

von PM

Matthias Schweighöfer stellt sich der Herausforderung und tritt für den Sender bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" an.

Bild: Joyn/Ralf Wilschewski

Joko und Klaas wollen es erneut wissen und fordern ihren Arbeitgeber ProSieben heraus. Dieser hat sich für die Herbststaffel 2025 wieder reichlich Unterstützung geholt und will dem Duo die 15 Minuten Live-Sendezeit in der Prime Time nicht einfach so geben!

Goldener Herbst für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Nach "Ein sehr gutes Quiz" und vor "Das Duell um die Geld" läuft neben "Wer stiehlt mir die Show?" jetzt wöchentlich auch wieder "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Darin machen es sich Joko und Klaas erneut zur Aufgabe, ihren Arbeitgeber zu besiegen. Gelingt ihnen das, bekommen sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie frei gestalten können.

Ab heute erwarten dich fünf neue Folgen immer mittwochs, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn. Die sechste und letzte Folge unter dem Titel "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" folgt dann nur wenige Tage später.

Wer tritt in Staffel 8 gegen Joko und Klaas an?

Die Gegner:innen von Joko und Klaas hat ProSieben wie immer sorgfältig ausgewählt. Im Auftrag des Senders sind in der Herbststaffel 2025 wieder zahlreiche Promis dabei.

#JKvsP7: Diese Stars spielen heute für ProSieben

In Folge 1 ist heute Abend ein echter Kinostar als Kandidat zu erleben. Neben Schauspieler Matthias Schweighöfer treten außerdem Musikerin Alli Neumann und die Schauspielerin und Sängerin Kayla Shyx für ProSieben an.

In den weiteren Ausgaben von "Joko & Klaas gegen ProSieben" kann der Sender zudem auf diese prominente Unterstützung bauen:

Das sind die Einsätze

Mit der starken Unterstützung will sich ProSieben den Gewinn sichern. Gewinnt der Sender die Show am Mittwochabend, müssen sich Joko und Klaas in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen.

Gewinnen aber Joko und Klaas dürfen sie am darauffolgenden Tag um 20:15 Uhr 15 Minuten auf ProSieben so gestalten, wie sie es wollen. Was die beiden planen, weiß vorher niemand.

Die Show wird von Steven Gätjen moderiert. Ab dem 19. November werden sechs neue Folgen, immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt und sind kostenlos auf Joyn zu streamen.

