#JKvsP7-Strafe "In der Zeit sind andere draufgegangen": Joko & Klaas werden zu chaotischen Ersthelfern Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Steve Buchta Experte für Alles Joko & Klaas werden zu Lebensrettern ausgebildet Videoclip • 17:59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach ihrer Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" steht die Strafe an! Jetzt müssen die beiden Entertainer lernen, Menschen in Notsituationen richtig zu helfen. Die Aufgabe wurde filmisch festgehalten und war gestern Abend erstmals im TV und im Streaming zu sehen.

Immer wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ProSieben verlieren, müssen sie im Auftrag des Senders eine Strafaufgabe übernehmen. Nach ihrer jüngsten Niederlage in der Folge vom 27. Mai 2026 erhielten sie die Aufgabe, sich besonders gefährlichen Situationen zu stellen. Für ihren Arbeitgeber sollten sich Joko und Klaas zu Notfall-Helfern ausbilden lassen. Die Dokumentation ihres Einsatzes als angehende Lebensretter wird nun eine andere ProSieben-Show als MAZ (also als fertig produzierter Video-Beitrag) bereichern: Die Strafe von Joko und Klaas ist in der heutigen Ausgabe von "Experte für alles" zu sehen. Die Sendung von und mit Klaas Heufer-Umlauf lief am Dienstag um 21:25 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Auf Joyn kannst du die Folge jederzeit streamen.

In dieser Show siehst du die Strafe von Joko & Klaas! Ganze Folge Experte für Alles Ayliva verwandelt Notizen in Hits und Nico Stank mit TikTok-Tipps Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.06.2026 • 52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Joko & Klaas sollen zu Lebensrettern werden Im Auftrag von Herrn ProSieben sollten Joko und Klaas dafür fit gemacht werden, im (glücklicherweise relativ unwahrscheinlichen) Falle eines Notfalls im Sender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben zuverlässig aus lebensgefährlichen Situationen retten zu können. Ob dabei allerdings wirklich die Schulung von Joko und Klaas für den Ernstfall im Vordergrund stand? Oder ob Herr ProSieben mit dem risikoreichen Einsatz nicht doch eher die Bereicherung des ProSieben-Programms durch einen besonders spannenden Beitrag im Sinn hatte? Wir wissen es nicht; vorab sei nur so viel verraten: Die Lebensretter-Ausbildung unter Anleitung eines echten Feuerwehrprofis beinhaltete realitätsnahe Übungen, in denen das Moderations-Duo mit gefährlichen Extremsituationen konfrontiert wurde. Den kompletten Einspieler siehst du jederzeit auf Abruf auf Joyn. Einen kleinen Vorgeschmack gibt's bereits dank Social Media:

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Ganze Folgen von "Experte für alles" im Streaming Ganze Folge Experte für Alles Ayliva verwandelt Notizen in Hits und Nico Stank mit TikTok-Tipps Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.06.2026 • 52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Heute: Neue Chance für Joko & Klaas Schon heute erhalten Joko und Klaas die nächste Chance, sich 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung zu erspielen - oder erneut eine Strafe zu kassieren. Besondere Herausforderung der kommenden Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben": Am 3. Juni müssen die Entertainer gegen 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen antreten!