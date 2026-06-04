Große Programmänderung auf ProSieben Joko und Klaas sendeten mehr als nur 15 Minuten live: Wofür sie ihre Sendezeit wirklich nutzten und wo du #dontlookaway jetzt nachschauen kannst Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Steve Buchta Ganze Folge Joko & Klaas gegen ProSieben Alltag in der Ukraine #dontlookaway Verfügbar auf Joyn Folge vom 04.06.2026 • 200 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben eigentlich nur 15 Minuten Sendezeit gewonnen. In Absprache mit ProSieben bekamen sie am Donnerstag allerdings einen viel größeren Programmplatz zur Verfügung gestellt. Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" noch einmal sehen kannst, erfährst du hier.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" hieß es am Mittwoch, 3. Juni 2026, zur besten Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Doch obwohl der Sender ganze 777 seiner besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die beiden Entertainment-Stars ins Rennen geschickt hatte, ging das Moderatoren-Duo am Ende als Sieger hervor. Wie immer erfolgte die Einlösung des Gewinns (ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit) direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung der "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge, in der das Duo die 15 Minuten gewonnen hat. Am Donnerstagabend war es also wieder soweit: Pünktlich um 20:15 Uhr sind Joko und Klaas mit einem von ihnen gestalteten Programm auf Sendung gegangen.

Mehr als 15 Minuten live mit Joko & Klaas: Das haben sie gemacht Die Besonderheit bei "Joko & Klaas LIVE" am 4. Juni 2026: Das Sonderprogramm auf ProSieben ging deutlich länger als nur 15 Minuten. Besondere Botschaften, besondere Maßnahmen: Gemeinsam verlängern Joko, Klaas und ProSieben die übliche Viertelstunde und ändern das gesamte Abendprogramm am Donnerstag für die mehrstündige Dokumentation #dontlookaway. Sie zeigt den Alltag von sechs Menschen in der Ukraine.

Diese Doku zeigten Joko und Klaas in ihrer Sendezeit Sechs Menschen aus der Ukraine lassen uns an ihrem Alltag teilhaben. Die Dokumentation ist das, was sie uns allen zeigen wollen, verbunden mit einem eindringlichen Appell: #dontlookaway

Vor einiger Zeit haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: 'Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen?' Diese Fragestellung stand am Anfang der Dokumentation #dontlookaway.

"Was sollten wir sehen?" Die Dokumentation zeigt, was sie uns zeigen wollen. So sieht ihr Alltag aus. Das ist ihr Leben. Bitte schaut nicht weg! #dontlookaway