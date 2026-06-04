Große Programmänderung auf ProSieben Joko und Klaas senden heute mehr als nur 15 Minuten live: Wofür sie ihre Sendezeit wirklich nutzen und wo du das jetzt sehen kannst - #dontlookaway Aktualisiert: Vor 25 Minuten von Steve Buchta #dontlookaway: Die Dokumentation läuft im Rahmen von "Joko & Klaas LIVE" am 4. Juni 2026 auf ProSieben. Bild: Joyn / ProSieben

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben eigentlich nur 15 Minuten Sendezeit gewonnen. In Absprache mit ProSieben bekommen sie heute allerdings einen viel größeren Programmplatz zur Verfügung gestellt. Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" sehen kannst, erfährst du hier.

Seit 20:15 Uhr auf ProSieben: "Joko & Klaas LIVE" zeigt den ungefilterten Alltag in der Ukraine Die mehrstündige Dokumentation #dontlookaway hier im Livestream ansehen!

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" hieß es am Mittwoch, 3. Juni 2026, zur besten Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Doch obwohl der Sender ganze 777 seiner besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die beiden Entertainment-Stars ins Rennen geschickt hatte, ging das Moderatoren-Duo am Ende als Sieger hervor. Wie immer erfolgt die Einlösung des Gewinns (ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit) direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung der "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge, in der das Duo die 15 Minuten gewonnen hat. Heute Abend ist es also wieder soweit: Pünktlich um 20:15 Uhr sind Joko und Klaas mit einem von ihnen gestalteten Programm auf Sendung gegangen.

15 Minuten live mit Joko & Klaas heute: Hier gibt's den Livestream Die Besonderheit bei "Joko & Klaas LIVE" am 4. Juni 2026: Das Sonderprogramm auf ProSieben geht heute deutlich länger als nur 15 Minuten. Besondere Botschaften, besondere Maßnahmen: Gemeinsam verlängern Joko, Klaas und ProSieben die übliche Viertelstunde und ändern das gesamte Abendprogramm am Donnerstag für die mehrstündige Dokumentation #dontlookaway. Sie zeigt den Alltag von sechs Menschen in der Ukraine.

Das machen Joko und Klaas heute in ihrer Sendezeit Sechs Menschen aus der Ukraine lassen uns an ihrem Alltag teilhaben. Die Dokumentation ist das, was sie uns allen zeigen wollen, verbunden mit einem eindringlichen Appell: #dontlookaway

Vor einiger Zeit haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: 'Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen?' Diese Fragestellung stand am Anfang der Dokumentation #dontlookaway.

"Was sollten wir sehen?" Die Dokumentation zeigt, was sie uns zeigen wollen. So sieht ihr Alltag aus. Das ist ihr Leben. Bitte schaut nicht weg! #dontlookaway