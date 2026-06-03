Glückszahl 7? "Joko und Klaas gegen ProSieben": 777 Angestellte spielen heute Abend gegen die Entertainer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Edwin B. Auf Joyn ansehen Preview: 2 gegen 777 Videoclip • 03:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit sieben Jahren fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" heraus. Am heutigen Mittwochabend um 20:15 Uhr treten 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an.

7 Jahre 77 Folgen 777 Gegner:innen Von Sendeleitung bis hin zur Rechtsabteilung: Sie alle sorgen dafür das der Laden läuft. Jetzt stehen sie für ihren Sender als Gegner:innen gegen Joko und Klaas im Mittelpunkt der Show! In der Spezialausgabe von "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" heißt es im Kollektiv sieben Runden inklusive Finale in der Arena zu bestehen. Das ist nicht das erste Mal denn vor drei Jahren sind sie schonmal gegen 777 Mitarbeiter:innen angetreten und haben verloren. Werden sie in der Revanche eine weitere Niederlage einstecken müssen?

Hier kannst du die letzte Folge nachholen Joko & Klaas gegen ProSieben ProSieben schickt alte Freunde und neue Konkurrenz Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.05.2026 • 127 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Alle von ProSieben - werden sie siegen? Gelingt Joko & Klaas dieses Mal der Sieg gegen ihre ProSieben-Kolleginnen und -Kollegen, überlässt ihnen der Sender wie immer 15 Minuten Sendezeit zur Primetime am morgigen Donnerstag. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen. Wie diese Woche: Hier mussten Joko und Klaas eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen. Die Sendung läuft am heutigen Mittwochabend um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Als Catch-up findest du die Folge in der Joyn-Mediathek.