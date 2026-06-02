Nach der Niederlage bei #JKvsP7 Strafe für Joko & Klaas: In dieser Show siehst du heute, wie sie ihre gefährliche Aufgabe erfüllt haben Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Steve Buchta Nach der Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" mussten Joko und Klaas eine Strafaufgabe absolvieren: Ihre Ausbildung zu Rettungskräften für den Notfall ist bei "Experte für alles" am 2. Juni 2026 zu sehen. Bild: Joyn

Als Strafe für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" mussten die beiden Entertainer lernen, Menschen in Notsituationen richtig zu helfen. Die Aufgabe wurde filmisch festgehalten und ist heute Abend erstmals im TV und im Streaming zu sehen.

Immer wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrer Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ProSieben verlieren, müssen sie im Auftrag des Senders eine Strafaufgabe übernehmen. Nach ihrer jüngsten Niederlage in der Folge vom 27. Mai 2026 erhielten sie die Aufgabe, sich besonders gefährlichen Situationen zu stellen. Für ihren Arbeitgeber sollten sich Joko und Klaas zu Notfall-Helfern ausbilden lassen. Die Dokumentation ihres Einsatzes als angehende Lebensretter wird nun eine andere ProSieben-Show als MAZ (also als fertig produzierter Video-Beitrag) bereichern: Die Strafe von Joko und Klaas ist in der heutigen Ausgabe von "Experte für alles" zu sehen. Die Sendung von und mit Klaas Heufer-Umlauf startet 21:25 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Bald verfügbar Heute, 21:25 Uhr • Experte für alles Livestream: In dieser Show siehst du die Strafe von Joko & Klaas! Verfügbar auf Joyn 75 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Joko & Klaas sollen zu Lebensrettern werden Im Auftrag von Herrn ProSieben sollten Joko und Klaas dafür fit gemacht werden, im (glücklicherweise relativ unwahrscheinlichen) Falle eines Notfalls im Sender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben zuverlässig aus lebensgefährlichen Situationen retten zu können. Ob dabei allerdings wirklich die Schulung von Joko und Klaas für den Ernstfall im Vordergrund stand? Oder ob Herr ProSieben mit dem risikoreichen Einsatz nicht doch eher die Bereicherung des ProSieben-Programms durch einen besonders spannenden Beitrag im Sinn hatte? Wir wissen es nicht; vorab sei nur so viel verraten: Die Lebensretter-Ausbildung unter Anleitung eines echten Feuerwehrprofis beinhaltete realitätsnahe Übungen, in denen das Moderations-Duo mit gefährlichen Extremsituationen konfrontiert wurde. Den kompletten Einspieler siehst du heute im TV und danach jederzeit auf Abruf auf Joyn. Einen kleinen Vorgeschmack gibt's bereits dank Social Media:

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Ganze Folgen von "Experte für alles" im Streaming Ganze Folge Experte für Alles Kayla Shyx im Ick-Duell und Service-Hotlines im Test Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Morgen: Neue Chance für Joko & Klaas Schon morgen Abend erhalten Joko und Klaas die nächste Chance, sich 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung zu erspielen - oder erneut eine Strafe zu kassieren. Besondere Herausforderung der kommenden Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben": Am 3. Juni müssen die Entertainer gegen 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen antreten!