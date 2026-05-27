Neue Folge, neue Gäst:innen und eine neue Strafe! In der vierten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" müssen die Entertainer im Finale an die schweren Gerätschaften. Können sie mit den Gabelstaplern den 15-Minuten-Gutschein gewinnen?

Jeder muss je ein Auto, ein Sofa, einen Tisch, ein Bierfass, eine Massagebank und einen Einkaufswagen wenden, bevor sie die Chance haben, den begehrten Gutschein umzudrehen.

Es geht in das Finale für die zwei Entertainer. Joko und Klaas müssen das Finale draußen austragen, denn ihre Aufgabe ist es, mit Gabelstaplern sechs verkehrt herumliegende Objekte inklusive Sendegutschein auf ihre "natürliche" Seite zu drehen. Durch ihre vier erspielten Vorteile bekommen die Moderatoren 7:30 Minuten Zeit, und haben so mehr Zeit mit ihren Geräten warm zu werden.

Spoiler: 15 Minuten Sendezeit oder eine Spezialaufgabe bei "Experte für Alles"?

3:45 Minuten verbleiben. Klaas macht sich vom Tisch auf zum Bierfass, um es umzudrehen - Joko zieht wenige Sekunden später nach. Das Fass erweist sich durch seine runde Form als sehr schwierigen Gegenstand. Es braucht Fingerspitzengefühl, mit einem Riesen-Gabelstapler ein kleines Fass zu hantieren. Joko kippt es auf die Seite und hat jetzt das Problem, dass es ihm wegrollt, wenn er es versucht es "hochzugabeln". Klaas kämpft mit einem anderen Problem: Er steckt mit seiner Gabel im Fass fest.

Er rüttelt mit dem Gabelstapler an dem Fass, aber es tut sich nichts. Sogar Steven greift in der letzten Minute ein, um es zu entfernen, doch das Fass ist fest darin verankert. Erst mit der Hilfe des Produktionsteams konnte es dann noch befreit werden. Steven sieht, dass bei den Fässern alles vergeblich ist, und gibt den beiden das Zeichen, mit dem nächsten Hindernis weiterzumachen.

Doch viel bringt das nicht: Sie haben nur noch 30 Sekunden. Gerade angefangen, ertönt schon der Buzzer, der die Runde beendet. Joko und Klaas haben verloren. Nächste Woche wartet bei "Experte für Alles" eine besondere Aufgabe auf sie... Die ihnen vielleicht nicht gefallen wird.