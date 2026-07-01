Dreharbeiten zu "Die Bergretter" Michael Roll: "Lena Lorenz"-Star bald bei "Die Bergretter"? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom "Lena Lorenz"-Star Michael Roll zeigt sich bestens gelaunt am Set der aktuellen Dreharbeiten zu "Die Bergretter". Bild: picture alliance / SvenSimon

Während die Kameras für die 18. Staffel von "Die Bergretter" laufen, sorgt ein Instagram-Video für Gesprächsstoff. Gemeinsam mit Sebastian Ströbel meldet sich "Lena Lorenz"-Star Michael Roll direkt vom Dachstein-Gletscher – und viele Fans fragen sich nun, ob er schon bald in einer neuen Rolle zu sehen sein wird.

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Helm auf, Gipfel im Hintergrund und jede Menge gute Laune: Während die Dreharbeiten zur 18. Staffel von "Die Bergretter" auf Hochtouren laufen, sorgt ein Video vom Dachstein-Gletscher für Aufmerksamkeit. An der Seite von Sebastian Ströbel steht ausgerechnet "Lena Lorenz"-Star Michael Roll – und das lässt viele Fans aufhorchen.

"Die Bergretter": Ein bekanntes Gesicht am Berg Seit vielen Jahren gehört Michael Roll als Egon Huber fest zum Ensemble von "Lena Lorenz". Nun zeigt sich der Schauspieler plötzlich mitten am Set von "Die Bergretter". In einem humorvollen Instagram-Video liefern sich die beiden Schauspieler einen lockeren Schlagabtausch. Während Sebastian Ströbel mit Schutzhelm vor der Kamera steht, fragt er seinen Kollegen:

Warum hast du denn keinen Helm? Sebastian Ströbel

Michael Roll reagiert lachend und meint, er weiß auch nicht, warum er keinen Helm trägt – das Kostüm wurde ihm einfach weggenommen. Natürlich bleibt es nicht bei diesem kleinen Seitenhieb. Sebastian Ströbel erklärt augenzwinkernd, dass ihn der Helm immerhin vor Steinschlag schütze. Darauf folgt der scherzhafte Kommentar:

Siehst du, deswegen bin ich Bergretter und du bist ein Opfer. Sebastian Ströbel

Michael Roll nimmt den Spaß gelassen und kontert: "Stimmt, ich werde gerettet."

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Kommt Michael Roll wirklich zu "Die Bergretter"? Ob Michael Roll tatsächlich eine Rolle in der neuen Staffel übernimmt, ist bislang nicht bekannt. Sein Instagram-Beitrag spricht jedoch für einen besonderen Drehtag am Set. Unter dem Video schreibt der Schauspieler:

Was für ein g….. Drehtag bei den "Bergrettern" am Dachstein-Gletscher. Abgesehen davon, dass die Arbeit mit Sebastian Ströbel immer eine Freude ist, ist die Kulisse einfach atemberaubend. Michael Roll

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