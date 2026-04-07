In der Auftaktfolge der neuen Staffel "Lena Lorenz" spielt Tom Beck einen Mann, dessen Traum von der eigenen Familie zu zerplatzen droht, bevor er überhaupt begonnen hat. Im echten Leben geht der 48-Jährige derweil voll und ganz in der Vaterrolle auf.

"Einstein"-Star Tom Beck ist leidenschaftlich gerne Papa. Gemeinsam mit der Schauspielerin Chryssanthi Kavazi hat er zwei Kinder: "Vater sein ist der Job meines Lebens", betonte der Schauspieler und Musiker 2025 im Interview mit der Nachrichtenagentur "teleschau": "Ich versuche, immer alles richtig zu machen." Es gehe für ihn darum, sich "in das Thema Erziehung reinzulesen und der bestmögliche Vater zu sein", fuhr Beck fort: "Mit sehr viel Liebe und Geborgenheit da zu sein, aber natürlich den Kindern gleichzeitig zu vermitteln, dass Handeln auch Konsequenzen hat."

So wird Tom Becks Gastrolle bei "Lena Lorenz"

Auf die Frage, welche Werte sie ihrem sechsjährigen Sohn und der einjährigen Tochter vermitteln wollen, antworteten Beck und Kavazi 2025 in einem gemeinsamen Interview: "Vor allem Selbstliebe. Wir wünschen uns, dass sie sich toll finden, so wie sie sind."

Als Vater ist Beck, der einst durch die Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" bekannt wurde, nun auch im Fernsehen zu sehen: "Muttergefühle" heißt die erste von sechs neuen Folgen der erfolgreichen ZDF-Heimatreihe "Lena Lorenz". Die titelgebende Hebamme (Judith Hoersch) kümmert sich darin um eine junge Schwangere: Mona Treutlein (Carla Hüttermann) möchte ihr Baby nach der Geburt zur Adoption freigeben. Mit Katina (Mina Tander) und Jan Wolff (Tom Beck) hat sie bereits passende Adoptiveltern gefunden. Das Paar kümmert sich rührend um die Schwangere. Doch je näher der Geburtstermin rückt, desto mehr scheint Mona ihre Entscheidung zu bereuen.

Wird sie sich womöglich in letzter Minute noch einmal umentscheiden? Und wie werden Katina und Jan auf diese Enttäuschung reagieren? Das alles siehst du am Donnerstag, 9. April, um 20:15 Uhr, im ZDF-Stream bei Joyn.