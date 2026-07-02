Journalistische Integrität Maybrit Illner: Haltung, Tiefgang und klare Worte im ZDF-Polittalk Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Mit klarem Blick und ruhiger Präsenz steht Maybrit Illner für sachlichen Journalismus. Bild: picture alliance / SZ Photo | Metodi Popow

Maybrit Illner gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Journalistinnen im deutschen Fernsehen. Mit ihrer gleichnamigen ZDF-Talkshow begleitet sie politische Debatten, gesellschaftliche Krisen und Wahlkämpfe oft in direkter Auseinandersetzung mit führenden Stimmen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Maybrit Illner: Von der DDR-Journalistin zur bekannten Polittalk-Stimme Geboren am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin, absolvierte Illner ein Studium der Journalistik an der Universität Leipzig. Ihre ersten beruflichen Schritte machte sie im DDR-Fernsehen, zunächst im Sportjournalismus. Nach der Wiedervereinigung wechselte sie zum ZDF und arbeitete dort zunächst als Redakteurin und Reporterin für das "Morgenmagazin". Bereits Anfang der 1990er-Jahre übernahm sie die Moderation der Sendung. Einem breiteren Publikum wurde Illner vor allem durch politische Talkformate bekannt. Von 1999 an moderierte sie die ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt wurde. Die Talkshow zählt bis heute zu den festen Formaten im politischen Fernsehen. In ihren Sendungen setzt Illner vor allem auf eine strukturierte Gesprächsführung und gezielte Nachfragen. Auch in kontroversen Diskussionen bleibt ihr Auftreten meist ruhig und kontrolliert. Dabei versucht sie, unterschiedliche Positionen sichtbar zu machen, ohne Debatten unnötig zuzuspitzen. Ihr Stil unterscheidet sich damit von stärker konfrontativ angelegten Talkformaten. Über die Jahre hat sich Illner als feste Größe im politischen TV-Journalismus etabliert. Besonders in Phasen intensiver gesellschaftlicher Debatten - etwa während der Corona-Pandemie, im Kontext des Ukraine-Kriegs oder rund um Bundestagswahlen - stand ihre Sendung regelmäßig im Fokus der politischen Berichterstattung.

Der ZDF-Polittalk mit Maybrit Illner ist seit dem 14. Oktober 1999 auf Sendung. Zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte", seit über 18 Jahren unter dem Namen der Moderatorin. Bild: ZDF und Svea Pietschmann

Auszeichnungen für Maybrit Illner: Sie stärkt Vertrauen in Qualitätsjournalismus Für ihre journalistische Leistung wurde Maybrit Illner vielfach ausgezeichnet - etwa mit dem Deutschen Fernsehpreis, BAMBI und der Goldenen Kamera. Zuletzt erhielt sie zudem den Horizont-Award als "Medienpersönlichkeit des Jahres" - eine Ehrung, die ihre herausragende Stellung im politischen Diskurs einmal mehr unterstreicht. Die Jury würdigte Illner für ihre Rolle in einem Jahr, das von globalen Krisen, gesellschaftlicher Polarisierung und wachsendem Misstrauen gegenüber etablierten Medien geprägt war. Gerade in dieser angespannten Lage sei sie, so die Begründung, eine verlässliche Stimme gewesen - für faktenbasierte Aufklärung, für differenzierte Diskussion und für eine journalistische Haltung, "die Orientierung bietet, ohne zu belehren". Illner sei es gelungen, mit "hoher Professionalität, analytischer Schärfe und einem tiefen Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Publikum" das Vertrauen in Qualitätsjournalismus zu stärken - nicht durch Lautstärke, sondern durch Substanz. Besonders im Bundestagswahlkampf 2024/25, so die Jury weiter, habe sie gezeigt, wie bedeutsam unabhängige Stimmen im öffentlichen Diskurs sind. Ihre sachliche Analyse und ihre klare Haltung in der Gesprächsführung machten politische Zusammenhänge nicht nur verständlich, sondern regen zur Auseinandersetzung an - weit über das Studiogespräch hinaus.

Maybrit Illner privat Während sie im politischen Gespräch keine Kontroverse scheut, hält sie ihr Familienleben weitgehend und konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist: Seit dem 14. August 2010 ist sie mit René Obermann verheiratet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom. Das Paar lebt in Berlin und Bonn. Illner hat keine eigenen Kinder, ihr Ehemann brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Zuvor war sie von 1988 bis 2007 mit Michael Illner verheiratet, dessen Nachnamen sie auch nach der Trennung beibehalten hat. Bereits seit 2003 übernimmt Maybrit Illner Verantwortung über ihre journalistische Arbeit hinaus: Als Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes engagiert sie sich für Menschen in Not und begleitet Projekte in Krisengebieten weltweit. Auch gesellschaftspolitisch bezieht sie klar Stellung. Illner unterstützt den Verein "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V.", der sich mit Aufklärungsarbeit und Kampagnen aktiv gegen Rassismus, Antisemitismus und rechtsextreme Tendenzen einsetzt.