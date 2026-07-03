Der Bundeskanzler im Interview Programmänderung: ZDF zeigt Sondersendung mit Maybrit Illner und Friedrich Merz Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Maybrit Illner und Friedrich Merz im gemeinsamen Interview. Bild: ZDF und Thomas Kierok

Statt "Notruf Hafenkante" setzt das ZDF heute auf eine politische Sondersendung. Moderatorin Maybrit Illner begrüßt Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Live-Interview. Thema: Die geplanten Reformvorhaben der Bundesregierung.

Unter dem Titel "Ist das der Neustart, Herr Merz?" beginnt die Spezialausgabe am Donnerstag, 2. Juli 2026, um 19:25 Uhr - direkt nach den "heute"-Nachrichten um 19 Uhr. Für den zusätzlichen Polit-Talk nimmt das ZDF eine spontane Programmänderung vor und lässt die ursprünglich vorgesehene Folge "Zersplittert" der Serie "Notruf Hafenkante" entfallen. Maybrit Illner unterbricht dafür ihre Sommerpause

Live-Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz Der Bundeskanzler wird sich den Fragen von Maybrit Illner zur aktuellen Lage der schwarz-roten Koalition stellen. Der Zeitpunkt für diese Sondersendung ist kein Zufall, denn die Bundesregierung steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Noch in dieser Woche soll der Koalitionsausschuss ein umfangreiches Reformpaket auf den Weg bringen. Dabei geht es unter anderem um Änderungen bei Steuern, Rente und Sozialabgaben. Allerdings sind sich CDU, CSU und SPD in mehreren Punkten noch nicht einig. Gleichzeitig erschwert die angespannte Haushaltslage die Umsetzung zahlreicher Vorhaben. Im Interview dürfte es deshalb vor allem um die Frage gehen, ob die geplanten Maßnahmen ausreichen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und das Land aus der anhaltenden Krise zu führen. Ebenso wird erwartet, dass über die geplante Steuerreform gesprochen wird und darüber, ob die Bürger:innen tatsächlich entlastet werden können.

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Vertrauensverlust dürfte Thema sein Neben den inhaltlichen Reformplänen wird sich Friedrich Merz auch kritischen Fragen zu den sinkenden Zustimmungswerten für seine Regierung stellen müssen. Das Vertrauen vieler Menschen in den Kanzler und die Koalition hat zuletzt spürbar nachgelassen. Maybrit Illner will unter anderem erfahren, wie Merz dieser Entwicklung begegnen möchte und ob die angekündigten Reformen einen politischen Neustart ermöglichen können.

Früher Sendeplatz wegen der Fußball-WM Auffällig ist der ungewohnte Sendeplatz. Regulär läuft "maybrit illner" donnerstags erst um 22:25 Uhr. An diesem Abend hätte die Sendung jedoch in direkter Konkurrenz zur Fußball-Weltmeisterschaft gestanden. Parallel überträgt das Erste das Sechzehntelfinale zwischen Spanien und Österreich. Mit der Ausstrahlung bereits um 19:25 Uhr vermeidet das ZDF diese Überschneidung und verschafft dem Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz einen prominenten Platz im Abendprogramm. Am übrigen Tagesprogramm des Senders ändert sich dagegen nichts. So laufen beispielsweise die beliebten "Rosenheim-Cops" am Nachmittag wie geplant und im Anschluss an das Interview sind um 20:15 Uhr "Die Bergretter" im Einsatz.