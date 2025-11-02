Er wollte nur einen Schlafsack So kam Kalle zu "Morlock Motors" - doch eine Sache stört ihn an Manousakis' Team Aktualisiert: 02.11.2025 • 16:20 Uhr von Maximilian Kayser Morlock Motors - Big Deals im Westerwald Kalle - Der Mechaniker Videoclip • 03:14 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Eigentlich wollte er nur einen Schlafsack kaufen - jetzt ist Kalle von "Morlock Motors" bereits seit 2018 als Mechaniker in Michael Manousakis' Team. Mittlerweile ist der leidenschaftliche Motorradfahrer aus der Crew nicht mehr wegzudenken.

"Ganz feiner Mensch" - Kalle schraubt an schwerem Gerät Welchen Titel Kalle von "Morlock Motors" in seinem Team hat? Das beantwortet er ganz ungeniert: "Wir haben alle die gleichen Titel - Depp oder Vollpfosten!" Seit 2018 arbeitet der 45-Jährige im Team von Michael Manousakis und ist als Mechaniker ein fester Bestandteil der Crew - Sprücheklopfen inklusive. Eigentlich heißt Kalle Karl und wollte gar nicht im Westerwald arbeiten: Er kam nur an den Hof, um einen Schlafsack zu kaufen. Den hat der gelernte Lkw-Mechaniker bis heute nicht - geblieben ist er trotzdem. Heute kümmert er sich um schwere Fahrzeuge, "Hummer und größer". "Es hat von Anfang an gepasst", sagt Kalle, mit allen verstehe er sich gut. Mit Metaller Klotzki ist er sogar zusammen im Schützenverein. Der hat nur lobende Worte für Kalle: "Wir trinken abends gern ein Bier zusammen. Ganz feiner, lieber Mensch."

Was nervt Kalle und was liebt er an "Morlock Motors"? Als Kalle zum ersten Mal über den Hof lief, fragte er sich, wer eigentlich fürs Aufräumen zuständig ist. Die Antwort: "Keiner!" Daher ist ihm klar: Fürs Arbeiten bei "Morlock Motors" musst du gemacht und vor allem spontan sein. Jeder Tag sei anders. Aber gerade das gefällt ihm am besten - die vielen abwechslungsreichen Aufgaben. Das Chaos nerve ihn dafür aber auch täglich. Irgendwas sei immer: Ein verschwundenes Werkzeug, ein herunterfallendes Rohr oder ein plötzlich umgeparktes Auto. Bei Michael Manousakis würde er trotzdem jederzeit wieder anfangen: "Ich habe viele tolle Sachen hier erlebt". Es müssten "nur die richtigen Leute zusammen sein", dann funktioniere alles. Das sei bei "Morlock Motors" der Fall.

Privat ist Kalle mehrmals im Jahr auf Festivals anzutreffen Außerhalb von "Morlock Motors" hat der Mechaniker neben dem Schießen vor allem zwei große Hobbys: Motorradfahren und Musikfestivals. Vor allem Letzteres zelebriert Kalle regelrecht: Ein Festival reicht ihm nicht, mehrmals im Jahr geht es für ihn zum Campen auf matschigen Äckern und zum Feiern vor großen Bühnen. Wobei er mittlerweile etwas ruhiger unterwegs ist: So war er früher gern mal zwei Tage vor Festival-Beginn da - um das Wochenende von drei auf fünf Tage zu verlängern. In seinem Alter sei das aber "mittlerweile zu lang". Die drei Tage nimmt er aber immer noch gern mit.