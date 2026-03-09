16 neue Kandidat:innen
Die prominenteste Verfolgungsjagd des Jahres startet wieder: 16 neue Promis lassen sich in "Most Wanted" Staffel 2 durch Deutschland jagen - vom YouTube-Star zum Fußball-Europameister. Wer entkommt den Huntern um Max Schradin?
"Most Wanted" ab dem 31. März in Doppelfolgen dienstags
"Most Wanted" - Promi-Jagd mit Community-Faktor
Im vergangenen Jahr lief die erste Staffel der Adventure-Reality "Most Wanted - Wer entkommt?". Jetzt stehen neue Folgen der Hit-Show an. Vom 12. bis zum 16. März werden 16 neue Prominente in Deutschland auf der Flucht sein. Ohne Geld, Handy und Unterkunft.
Ab dem 31. März laufen dann zwölf neue Folgen immer dienstags auf ProSieben und jederzeit kostenlos auf Joyn. Als Jäger werden erneut Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin in Aktion treten. Schradin wird zudem neuer "Head Hunter" und koordiniert im Hunter-Van alle Hinweise, um eiskalt und jederzeit zuschlagen zu können.
Staffel 1 lieferte bereits bis zum Finale pure Spannung - da die Zuschauer:innen während des Hunts eingreifen und beiden Parteien helfen können, bleibt "Most Wanted" zu jedem Zeitpunkt unberechenbar.
Alle Infos zur 2. Staffel des Joyn-Originals liest du hier.
Hier kostenlos das Finale von Staffel 1 sehen:
Diese Promis werden durch Deutschland gejagt
Die Hunter haben in Staffel 1 bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die prominenten Targets sind dagegen komplett neu. Mit 16 Teilnehmer:innen wird in den neuen Folgen ein Promi mehr an den Start gehen - damit flüchten sechs Duos und vier Einzelkämpfer durch Deutschland.
Können die Targets dennoch entkommen? Sie haben nur ein Ziel: fünf Tage lang unter dem Radar bleiben, ohne gefasst zu werden. Du kannst ihnen helfen oder den Huntern Hinweise liefern.
Das sind die neuen Promis, die sich dem ultimativen Fluchtabenteuer stellen:
Das erste Team ist das einzige Duo, das aus zwei Frauen besteht: Mirja du Mont und Janine Kunze vereinen geballte Show- und Schauspiel-Erfahrung. Du Mont kennt sich zudem mit Reality aus: Das Model nahm bereits an "Die Alm" teil und war gerade erst im Dschungelcamp zu sehen. Für ihre Teampartnerin dagegen ist es die erste Teilnahme an einem Reality-Format dieser Größe - und dann gleich ein so actionreiches. Können sie ihren Charme und Kampfgeist nutzen, um den Huntern zu entkommen?
Als Ehepaar haben sie eigentlich optimale Voraussetzung, ein perfektes "Most Wanted"-Team abzugeben: Fußball-Europameister Markus Babbel tritt mit seiner Ehefrau Tina an. Als Spieler beim FC Bayern München und FC Liverpool war er Spitzenklasse und gewann reihenweise Titel - wie sportlich gehen Markus und Tina nun als Targets an die Sache? Möglicherweise können sie im fußballbegeisterten Ruhrgebiet auf die Hilfe von Fans zurückgreifen.
Eins ist klar: Das Team, bestehend aus Ballermann-Sänger Marc Eggers und YouTuber CrispyRob (bürgerlich Robert Brosowski) wird keine Probleme haben, für Unterhaltung zu sorgen. Und aufgrund von Robs riesiger Fan-Basis (über 2 Millionen YouTube-Abonnenten) dürften sie auch einige Unterstützung erhalten. Zumal auch Eggers einen eigenen Kanal mit über 500.000 Abos besitzt, auf dem er vor allem Straßenumfragen macht. Mit Fremden ins Gespräch kommen, ist für die beiden also kein Problem. Doch reicht das, um den Huntern auf Dauer zu entkommen?
Mehr Reality-Erfahrung geht kaum: Calvin und sein jüngerer Bruder Marvin waren bereits in fast jedem Dating-Format im deutschen Fernsehen zu sehen. Auch als Team waren sie beispielsweise in der "Couple Challenge" bereits zu sehen - siegreich. Beste Voraussetzungen also. Doch eine Herausforderung wie "Most Wanted" ist auch für die Brüder neu. Schaffen sie es, fünf Tage zu flüchten - und auch ohne Geld und Smartphone klarzukommen?
Wenn jemand perfekt vorbereitet in "Most Wanted" startet, ist das Jerry Vsan: Der Comedian kann seine Erfahrungen aus der dritten Staffel "The Race" mitnehmen, die ab dem 8. März auf ProSieben und Joyn zu sehen ist. Dort musste er sich ohne Geld und Handy durch Südostasien schlagen. Sein Teampartner Laurenz Pesch kennt sich ebenfalls mit Reality aus: Zuletzt nahm er an "Reality Backpackers" teil. Auch diese Erfahrung dürfte auf der Flucht helfen.
Das letzte Team bietet viel Social-Media-Power: Twitch-Star StarletNova (bürgerlicher Vorname Antonia) und Drag-Queen Aria Addams versuchen im Duo, den Huntern Einhalt zu gebieten. Beide unterhalten hunderttausende Fans und dürften auf geballte Community-Power setzen. Aber auch in Sachen Survival sind die beiden nicht zu unterschätzen: Nova nahm bereits an "7 vs. Wild" teil, wo sie komplett alleine in der Natur überleben musste.
"Big Brother"-Legende Jürgen Milski ist einer der vier Stars, die sich ganz alleine auf die Flucht machen. Als gebürtiger Kölner kennt er Nordrhein-Westfalen - wo ein Großteil des Hunt-Gebietes liegt - wie seine Westentasche. Damit könnte er den Jägern immer einen Schritt voraus sein.
René Casselly ist mit Sicherheit der sportlich am besten geeignete Teilnehmer der zweiten Staffel: Der Zirkus-Artist hat bereits zahlreiche Ausgaben von "Ninja Warrior" für sich entscheiden können, sogar das japanische Original. Zudem siegte er bei "Let's Dance" und dem "TV Total Promi Wrestling". Beste Voraussetzungen also, den Huntern akrobatisch zu entkommen.
Eine von nur zwei Frauen, die alleine die Flucht antreten, ist Julia Römmelt. Mit über 1,2 Millionen Instagram-Follower:innen ist sie eine der reichweitenstärkste Teilnehmer:innen der Staffel. Das frühere "Playmate des Jahres" hat unter anderem dank "Beauty and the Nerd" Reality-Erfahrung. Bei "Most Wanted" sind jedoch ganz andere Kompetenzen gefragt - kann sie den Huntern entkommen?
Durch TikTok wurde Jeannie Wagner bekannt, mittlerweile ist sie Moderatorin bei DAZN, KiKa und für die "Baller League" auf Joyn. Sportlich ist sie, seit sie klein ist: Noch heute steht Wagner für ihren Lieblingsverein FC St. Pauli auf dem Platz. Auch Reisen liebt die Moderatorin - auch wenn "Most Wanted" alles andere als ein Vergnügungstrip werden wird.
"Most Wanted" Staffel 2: ab dem 31. März auf Joyn
Wie lange können sich die Targets auf freiem Fuß halten? Wer bleibt cool unter Druck und wer wird den Huntern als Erstes in die Falle gehen? Die Antworten liefert "Most Wanted - Wer entkommt?" ab dem 31. März 2026 in Doppelfolgen immer dienstags auf Joyn und ProSieben.
So verpasst du keine Folge!
Du willst noch ein spannendes Rennen ohne Geld und Handy sehen? "The Race" Staffel 3 jetzt streamen!
