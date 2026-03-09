16 neue Kandidat:innen "Most Wanted" 2026: Diese Stars sind in der 2. Staffel auf der Flucht! Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Martin Haldenmair Fünf neue Targets von „Most Wanted - Wer entkommt?“: (v. l.) Julia Römmelt, Markus Babbel, Jürgen Milski, Calvin Kleinen und Janine Kunze sind vor den Jägern (hinten v. l.) Otto Bulletproof, Max Schradin und Joey Kelly auf der Flucht. Bild: Joyn / Benjamin Kis / picture alliance / firo Sportphoto / Geisler-Fotopress / Schröer / Panama Pictures / BoKo pictures (Fotomontage)

Die prominenteste Verfolgungsjagd des Jahres startet wieder: 16 neue Promis lassen sich in "Most Wanted" Staffel 2 durch Deutschland jagen - vom YouTube-Star zum Fußball-Europameister. Wer entkommt den Huntern um Max Schradin?

"Most Wanted" - Promi-Jagd mit Community-Faktor Im vergangenen Jahr lief die erste Staffel der Adventure-Reality "Most Wanted - Wer entkommt?". Jetzt stehen neue Folgen der Hit-Show an. Vom 12. bis zum 16. März werden 16 neue Prominente in Deutschland auf der Flucht sein. Ohne Geld, Handy und Unterkunft. Ab dem 31. März laufen dann zwölf neue Folgen immer dienstags auf ProSieben und jederzeit kostenlos auf Joyn. Als Jäger werden erneut Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin in Aktion treten. Schradin wird zudem neuer "Head Hunter" und koordiniert im Hunter-Van alle Hinweise, um eiskalt und jederzeit zuschlagen zu können. Staffel 1 lieferte bereits bis zum Finale pure Spannung - da die Zuschauer:innen während des Hunts eingreifen und beiden Parteien helfen können, bleibt "Most Wanted" zu jedem Zeitpunkt unberechenbar. Alle Infos zur 2. Staffel des Joyn-Originals liest du hier.

Diese Promis werden durch Deutschland gejagt Die Hunter haben in Staffel 1 bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die prominenten Targets sind dagegen komplett neu. Mit 16 Teilnehmer:innen wird in den neuen Folgen ein Promi mehr an den Start gehen - damit flüchten sechs Duos und vier Einzelkämpfer durch Deutschland. Können die Targets dennoch entkommen? Sie haben nur ein Ziel: fünf Tage lang unter dem Radar bleiben, ohne gefasst zu werden. Du kannst ihnen helfen oder den Huntern Hinweise liefern. Das sind die neuen Promis, die sich dem ultimativen Fluchtabenteuer stellen:

Team 1: Mirja du Mont & Janine Kunze - geballte Frauen-Power Volle Frauenpower liefern die Schauspielerinnen Janine Kunze und Mirja du Mont (v. l.) Bild: picture alliance / BoKo pictures / ABBfoto

Das erste Team ist das einzige Duo, das aus zwei Frauen besteht: Mirja du Mont und Janine Kunze vereinen geballte Show- und Schauspiel-Erfahrung. Du Mont kennt sich zudem mit Reality aus: Das Model nahm bereits an "Die Alm" teil und war gerade erst im Dschungelcamp zu sehen. Für ihre Teampartnerin dagegen ist es die erste Teilnahme an einem Reality-Format dieser Größe - und dann gleich ein so actionreiches. Können sie ihren Charme und Kampfgeist nutzen, um den Huntern zu entkommen?

Team 2: Markus Babbel & Tina Babbel - Fußball-Ehepaar auf der Flucht "ran"-Experte Markus Babbel tritt gemeinsam mit seiner Frau Tina bei "Most Wanted" an. Bild: picture alliance / Pressefoto Rudel

Als Ehepaar haben sie eigentlich optimale Voraussetzung, ein perfektes "Most Wanted"-Team abzugeben: Fußball-Europameister Markus Babbel tritt mit seiner Ehefrau Tina an. Als Spieler beim FC Bayern München und FC Liverpool war er Spitzenklasse und gewann reihenweise Titel - wie sportlich gehen Markus und Tina nun als Targets an die Sache? Möglicherweise können sie im fußballbegeisterten Ruhrgebiet auf die Hilfe von Fans zurückgreifen.

Team 3: Marc Eggers & CrispyRob - YouTube trifft Ballermann Volle Ladung Unterhaltung wollen Marc Eggers und CrispyRob liefern. Bild: picture alliance / nordphoto GmbH / Geisler-Fotopress/ Schönberger

Eins ist klar: Das Team, bestehend aus Ballermann-Sänger Marc Eggers und YouTuber CrispyRob (bürgerlich Robert Brosowski) wird keine Probleme haben, für Unterhaltung zu sorgen. Und aufgrund von Robs riesiger Fan-Basis (über 2 Millionen YouTube-Abonnenten) dürften sie auch einige Unterstützung erhalten. Zumal auch Eggers einen eigenen Kanal mit über 500.000 Abos besitzt, auf dem er vor allem Straßenumfragen macht. Mit Fremden ins Gespräch kommen, ist für die beiden also kein Problem. Doch reicht das, um den Huntern auf Dauer zu entkommen?

Team 4: Calvin & Marvin Kleinen - Bruder-Team und Reality-Experten "Most Wanted": Reality-TV-Star Calvin Kleinen und seinem Bruder Marvin Kleinen (v. l.) (hier mit ihrer Mutter Dagmar Kleinen) Bild: picture alliance / Panama Pictures

Mehr Reality-Erfahrung geht kaum: Calvin und sein jüngerer Bruder Marvin waren bereits in fast jedem Dating-Format im deutschen Fernsehen zu sehen. Auch als Team waren sie beispielsweise in der "Couple Challenge" bereits zu sehen - siegreich. Beste Voraussetzungen also. Doch eine Herausforderung wie "Most Wanted" ist auch für die Brüder neu. Schaffen sie es, fünf Tage zu flüchten - und auch ohne Geld und Smartphone klarzukommen?

Team 5: Jerry Vsan & Laurenz Pesch - Pure Energie: Racer trifft Backpacker Die beiden kennen sich im Rucksacktragen aus: Jerry Vsan und Laurenz Pesch. Bild: Joyn

Wenn jemand perfekt vorbereitet in "Most Wanted" startet, ist das Jerry Vsan: Der Comedian kann seine Erfahrungen aus der dritten Staffel "The Race" mitnehmen, die ab dem 8. März auf ProSieben und Joyn zu sehen ist. Dort musste er sich ohne Geld und Handy durch Südostasien schlagen. Sein Teampartner Laurenz Pesch kennt sich ebenfalls mit Reality aus: Zuletzt nahm er an "Reality Backpackers" teil. Auch diese Erfahrung dürfte auf der Flucht helfen.

Team 6: Aria Addams & StarletNova - Twitch-Stars mit Survival-Erfahrung Aria Addams und StarletNova setzen bei "Most Wanted" auf ihre Social-Media-Reichweite und Survival-Skills. Bild: picture alliance / Panama Pictures / Joyn / newbase.de

Das letzte Team bietet viel Social-Media-Power: Twitch-Star StarletNova (bürgerlicher Vorname Antonia) und Drag-Queen Aria Addams versuchen im Duo, den Huntern Einhalt zu gebieten. Beide unterhalten hunderttausende Fans und dürften auf geballte Community-Power setzen. Aber auch in Sachen Survival sind die beiden nicht zu unterschätzen: Nova nahm bereits an "7 vs. Wild" teil, wo sie komplett alleine in der Natur überleben musste.

Einzelkämpfer: Jürgen Milski - Reality-Legende vor seiner härtesten Aufgabe "Big Brother"-Legende Jürgen Milski geht bei "Most Wanted" solo an den Start. Bild: SAT.1/Nadine Rupp

"Big Brother"-Legende Jürgen Milski ist einer der vier Stars, die sich ganz alleine auf die Flucht machen. Als gebürtiger Kölner kennt er Nordrhein-Westfalen - wo ein Großteil des Hunt-Gebietes liegt - wie seine Westentasche. Damit könnte er den Jägern immer einen Schritt voraus sein.

Einzelkämpfer: René Casselly - Entkommt der "Ninja" den Huntern? Zuletzt war er bei "Das große Promibacken", jetzt will René Casselly seine akrobatischen Fähigkeiten bei "Most Wanted" unter Beweis stellen. Bild: Joyn / Claudius Pflug

René Casselly ist mit Sicherheit der sportlich am besten geeignete Teilnehmer der zweiten Staffel: Der Zirkus-Artist hat bereits zahlreiche Ausgaben von "Ninja Warrior" für sich entscheiden können, sogar das japanische Original. Zudem siegte er bei "Let's Dance" und dem "TV Total Promi Wrestling". Beste Voraussetzungen also, den Huntern akrobatisch zu entkommen.

Einzelkämpferin: Julia Römmelt - Model, Social-Media-Star und Target Von "Beauty and the Nerd" zu "Most Wanted": Julia Römmelt. Bild: Joyn / Benjamin Kis

Eine von nur zwei Frauen, die alleine die Flucht antreten, ist Julia Römmelt. Mit über 1,2 Millionen Instagram-Follower:innen ist sie eine der reichweitenstärkste Teilnehmer:innen der Staffel. Das frühere "Playmate des Jahres" hat unter anderem dank "Beauty and the Nerd" Reality-Erfahrung. Bei "Most Wanted" sind jedoch ganz andere Kompetenzen gefragt - kann sie den Huntern entkommen?

Einzelkämpferin: Jeannie Wagner - Flucht statt Fußballplatz Die sportbegeisterte Moderatorin Jeannie Wagner stellt sich der Aufgabe "Most Wanted". Bild: picture alliance / Jörg Carstensen

Durch TikTok wurde Jeannie Wagner bekannt, mittlerweile ist sie Moderatorin bei DAZN, KiKa und für die "Baller League" auf Joyn. Sportlich ist sie, seit sie klein ist: Noch heute steht Wagner für ihren Lieblingsverein FC St. Pauli auf dem Platz. Auch Reisen liebt die Moderatorin - auch wenn "Most Wanted" alles andere als ein Vergnügungstrip werden wird.

"Most Wanted" Staffel 2: ab dem 31. März auf Joyn Wie lange können sich die Targets auf freiem Fuß halten? Wer bleibt cool unter Druck und wer wird den Huntern als Erstes in die Falle gehen? Die Antworten liefert "Most Wanted - Wer entkommt?" ab dem 31. März 2026 in Doppelfolgen immer dienstags auf Joyn und ProSieben.

