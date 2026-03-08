Teilnehmer bei "Most Wanted" Marc Eggers: Zwischen YouTube, Reality-TV und dem Ballermann Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Joyn Redaktion Marc Eggers hat sich als TV-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Spätestens seit seiner Liaison mit Bill Kaulitz ist Marc Eggers allen ein Begriff. Aber auch schon davor hat sich der Social-Media-Creator eine treue Community aufgebaut. Was einst mit einem Castingshow-Auftritt begann, entwickelte sich zu einer erfolgreichen Karriere als Entertainer.

Der gebürtige Hamburger gehört zu den Gesichtern der deutschen YouTube-Szene, die sich über Jahre hinweg etabliert haben. Nach seinem Auftritt 2010 bei "Das Supertalent" hat er sich Schritt für Schritt zur vielseitigen Medienfigur entwickelt. Heute kann er sich Model, Sänger, Reality-TV-Teilnehmer und Entertainer nennen und zählt Hunderttausende Fans zu seinen Follower:innen. Ob es ihm nun gelingen wird, bei "Most Wanted" lange genug unentdeckt zu blieben?

Vom "Supertalent" zu YouTube: Sein Weg ins Rampenlicht Trotz der Castingshow-Teilnahme wird Marc Eggers vor allem durch seine YouTube-Videos bekannt, in denen er mit Comedy, Straßenumfragen und spontanen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Sein Stil kommt beim Publikum an, er ist locker, direkt und oft ein wenig frech. Genau das trifft den Nerv einer jungen Online-Generation. Besonders seine humorvollen Interviews auf der Hamburger Reeperbahn verschaffen ihm schnell Aufmerksamkeit. Mit Mikrofon und Kamera spricht Eggers Passanten an und stellt ihnen unerwartete Fragen. Ein Format, das unterhält und manchmal auch provoziert. Die Mischung aus Spontaneität und Selbstironie werden zu seinem Markenzeichen. Seine wachsende Reichweite wird zum Sprungbrett für neue TV-Formate. Während viele Influencer:innen ausschließlich online aktiv bleiben, sucht Marc Eggers früh den Weg in die klassischen Medien. Er übernimmt eine Rolle in der Fernsehserie "Köln 50667" und ist bei "Promi Big Brother - Die Late-Night-Show" zu sehen. Neben seinem Wirken auf Social Media wird auch die Partyszene zu einem wichtigen Bestandteil seiner Karriere. Eggers tritt sowohl als Moderator als auch als Gast regelmäßig bei Veranstaltungen auf. Seit 2023 hat der Hamburger den Ballermann als Bühne für sich entdeckt und tritt mehrmals jährlich im Megapark auf.

Von Unterhaltung bis Selbstinszenierung Marc Eggers versteht es auf jeden Fall, mit der Aufmerksamkeit und Neugier der Medien und Menschen zu jonglieren. Sein Auftreten ist selbstbewusst, manchmal provokant und oft humorvoll. Gerade diese Mischung sorgt dafür, dass er immer wieder Gesprächsstoff liefert. Wie bei den meisten Social-Media-Persönlichkeiten spielt auch bei ihm Selbstinszenierung eine große Rolle. Er zeigt sich sportlich, extrovertiert, immer mitten im Geschehen.

Marc Eggers privat In sein Privatleben gibt Marc Eggers nur ausgewählte Einblicke, aber auch die sorgen für Schlagzeilen. 2016 war der Entertainer eine Zeitlang der Partner an der Seite der Schauspielerin Gizem Emre. Im Herbst 2023 überschlagen sich dann die News zu einer möglichen Beziehung zu Bill Kaulitz, nachdem eindeutige Fotos auf dem Oktoberfest entstanden sind. Nach langem Versteckspiel machten die beiden ihre Beziehung ein Jahr später öffentlich - kurz bevor sie sich wieder trennten.