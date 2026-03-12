So läuft die Jagd
"Most Wanted" 2026: Erster Erfolg für die Hunter? Die Hinweise aus der Community
Aktualisiert:von Martin Haldenmair
Seit dem 12. März sind Promis auf der Flucht: Für die zweite Staffel von "Most Wanted" müssen sie sich fünf Tage vor den Huntern verstecken. Hier findest du Tipps aus der Fan-Community, wo sie sich gerade aufhalten.
"Most Wanted" 2026 ab 31. März mit zwölf Folgen immer dienstags
Hinweise aus der Community
Um die Flüchtenden in diesem großen Gebiet zu finden, brauchen die Hunter alle Tipps, die sie kriegen können - und sie werden sie auch nutzen. Über Social Media, die Joyn App oder die Tipp-Hotline (0800-999-7777) kannst auch du Hinweise geben, wenn du einen der 16 Promis gesichtet hast.
+++ 12. März, Nachmittag +++
Jürgen Milski meldet sich über eine Instagram-Story auf dem Joyn-Account: Die Hunter waren bereits erfolgreich und haben sich jemanden geschnappt. Er selbst ist aber noch auf freiem Fuß. "An mir werdet ihr euch noch lange die Zähne ausbeißen," versichert er.
Verfolgungsjagd läuft: Hier sind die Promis unterwegs
Hektische Personen in orangefarbenen Overalls werden in der Nähe von Köln gesichtet, denn "Most Wanted" ist zurück! 16 Promis flüchten nun durch Deutschland und müssen sich vor den drei Huntern verstecken. Wenn du sie siehst, kannst du sie unterstützen oder auch an die Hunter verraten.
Die Flüchtigen können nicht überall unterwegs sein: Die Spielzone ist auf 200 Kilometer im Umkreis um Düsseldorf beschränkt. Das ist immer noch ein riesiges Areal mit Städten wie Köln, Düsseldorf, Dortmund, Koblenz, Münster, Frankfurt am Main, Saarbrücken und Bielefeld. Die Targets dürfen keine Ländergrenze überschreiten und Deutschland nicht verlassen, sondern müssen sich innerhalb der Spielzone verbergen.
Auf der Flucht sind diese 16 Promis:
Markus Babbel & Tina Babbel
Marc Eggers & CrispyRob
Jerry Vsan & Laurenz Pesch
Aria Addams & Starletnova
Jürgen Milski
Jeannie Wagner
Sie werden gejagt von Joey Kelly, Max Schradin und Otto Bulletproof.
Wer entkommt, wer wird geschnappt? Die ganze Jagd kannst du bald bequem von der Couch aus verfolgen. "Most Wanted - Wer entkommt?" läuft ab 31. März 2026 immer dienstags auf Joyn und ProSieben. Alle Dreh- und Sendezeiten im Überblick.
