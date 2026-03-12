"Most Wanted" 2026: Wo sind die flüchtigen Promis? - Die Hinweise aus der Community

Noch sind sich diese Promis sicher, die Hunter bei "Most Wanted" hinters Licht führen zu können.

Ab dem 12. März sind Promis auf der Flucht: Für die zweite Staffel von "Most Wanted" müssen sie sich fünf Tage vor den Huntern verstecken. Hier findest du Tipps aus der Fan-Community, wo sie sich gerade aufhalten.

Verfolgungsjagd läuft: Hier sind die Promis unterwegs

Hektische Personen in orangefarbenen Overalls werden in der Nähe von Köln gesichtet, denn "Most Wanted" ist zurück! 16 Promis flüchten nun durch Deutschland und müssen sich vor den drei Huntern verstecken. Wenn du sie siehst, kannst du sie unterstützen oder auch an die Hunter verraten.

Die Flüchtigen können nicht überall unterwegs sein: Die Spielzone ist auf 200 Kilometer im Umkreis um Düsseldorf beschränkt. Das ist immer noch ein riesiges Areal mit Städten wie Köln, Düsseldorf, Dortmund, Koblenz, Münster, Frankfurt am Main, Saarbrücken und Bielefeld. Die Targets dürfen keine Ländergrenze überschreiten und Deutschland nicht verlassen, sondern müssen sich innerhalb der Spielzone verbergen.

Auf der Flucht sind diese 16 Promis:

Sie werden gejagt von Joey Kelly, Max Schradin und Otto Bulletproof.