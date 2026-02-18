In Hamburg sagt man Tschüss "Notruf Hafenkante"-Aus: Diese Stars haben die Serie bereits verlassen Aktualisiert: Vor 44 Minuten von teleschau 2018 startete "Notruf Hafenkante" in die 13. Staffel. Damals war neben Matthias Schloo, Sanna Englund, Rhea Harder-Vennewald (von links) und Gerit Kling (rechts) auch noch Bruno F. Apitz dabei. Er ist einer der Stars, die die Serie vorzeitig verließen. Bild: ZDF / Boris Laewen

Die ZDF-Erfolgsserie "Notruf Hafenkante" läuft seit fast 20 Jahren und 500 Folgen. In dieser Zeit kamen und gingen viele außergewöhnliche Schauspieler:innen. Diese Stars haben sich verabschiedet.

"Notruf Hafenkante" feiert seine 500. Folge. Mittlerweile sind nur noch drei Schauspieler:innen der ersten Episode dabei: Rhea Harder-Vennewald (als Franzi Jung), Sanna Englund (Melanie Hansen) und Fabian Harloff (Dr. Philipp Haase). In den fast 20 Jahren gaben sich ein paar außergewöhnliche Schauspieler:innen im PK 21 oder im Elbkrankenhaus die Klinke in die Hand.

Diese Stars sagten bei "Notruf Hafenkante" Tschüss Thomas Scharff (Nils Meermann): Der 55-jährige Berliner war der erste, der von der Urbesetzung ausstieg - er wechselte laut Drehbuch nach zwei Staffeln und 47 Folgen ins Rheinland. Scharff ist nach wie vor im Gewerbe und war zuletzt in "Erzgebirgskrimi - Die Tränen der Mütter" und "SOKO Wismar" zu sehen. Frank Vockroth (Bernd "Boje" Thomforde): Vockroth, 1962 in Hildesheim geboren, spielte den ersten Partner und sozusagen den Ausbilder von Franzi Jung. In der dritten Staffel stieg er mit der Folge 59 aus und setzte sich mit Kneipenbesitzerin Elke Kuhlmann (Petra Kleinert) ins Zeugenschutzprogramm ab. Vockroth bekam 2011 die Hauptrolle in der Krimi-Serie "Heiter bis tödlich: Nordisch herb", die aber nach einer Staffel abgesetzt wurde. Zuletzt war er in "Der Staatsanwalt" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" dabei. Peer Jäger (Martin Berger): Jäger, mittlerweile 82, spielte den ersten Revierleiter des PK 21. Der wurde zu Beginn der 8. Staffel zum Polizeidirektor befördert und - nach 183 Folgen - auf eine andere Dienststelle versetzt. Seine Nachfolge trat Schauspieler Hannes Hellmann in der Rolle des Wolf Haller an. Der hielt zwölf Staffeln durch und ging gemäß Drehbuch erst zum Ende von Staffel 19 in Pension.

Rhea Harder: Enge Freundschaft mit Bruno F. Apitz Bruno F. Apitz (Hans Moor): Obwohl Apitz (1957 in Dresden geboren) "nur" elf Staffeln und 256 Folgen dabei war, pflegt Rhea Harder-Vennewald noch immer eine enge Freundschaft mit ihrem Kollegen. "Meine Kinder nennen ihn Opi", sagte sie im Interview mit dem Mediendienst teleschau. In der Serie verabschiedete sich Hans Moor der Liebe wegen und ging mit Ines Hauber ins Zeugenschutzprogramm. Er wanderte auf einem Frachter Richtung Rotterdam aus. Ines wurde gespielt von Gesine Cukrowski. Die wurde durch eine Hauptrolle in der ZDF-Krimiserie "Der letzte Zeuge" bekannt und spielte sieben Jahre lang in "Letzte Spur Berlin". 2025 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr vielfältiges und langfristiges frauen- und gleichstellungspolitisches Engagement ausgezeichnet. Harald Maack (Jörn "Wolle" Wollenberger): Eigentlich ist Maack ein Serien-Urgestein, aber er tauchte in der ersten Episode nicht auf. Von Folge 2 an war er quasi unersetzlich als Wachhabender und gute Seele des Reviers. Erst in Folge 453 (Staffel 18) ging er schließlich in Pension. Marie-Lou Sellem (Dr. Anna Jacobi): Sie ist eine der wenigen Protagonist:innen von "Notruf Hafenkante", die in ihrer Rolle starben. Die Assistenzärztin des EKH und Lebensgefährtin von Nils Meermann kam bei einem Autounfall in Folge 32 ums Leben. Der Karriere von Sellem schadete es nicht. Die 59-Jährige, die seit 1995 durchgängig bis zu vier Produktionen pro Jahr drehte, war insgesamt 14-mal im "Tatort" sowie in vielen renommierten Serien zu sehen. 2023 wurde sie mit dem Deutschen Schauspielpreis für ihre Nebenrolle im Kino-Drama "Knochen und Namen" ausgezeichnet.

Superstars in Gastrollen bei "Notruf Hafenkante" In "Notruf Hafenkante" gab es ein paar Kurzeinsätze sehr bekannter Schauspieler:innen: Karl Dall (Karl-Heinz Rufenberg): Der deutsche Kult-Komiker spielte Franzi Jungs Vater. Über drei Staffeln hinweg tauchte er immer wieder mal auf. Dall, berühmt für sein wegen einer angeborenen Lidmuskelschwäche "hängendes" rechtes Auge, war als Sänger, Moderator und Schauspieler aktiv. Er starb 2020 nach einem Schlaganfall, den er während der Dreharbeiten zu "Rote Rosen" erlitten hatte. Christoph M. Ohrt (Mark Grüning): Für vier Folgen war der 65-jährige Hamburger in der 7. Staffel als Stellvertreter des Revierleiters Berger im Einsatz. Ohrt war in 45 Karrierejahren an über 120 Film- und TV-Produktionen beteiligt und wurde vor allem als Anwalt Felix Edel in "Edel & Starck" bekannt. Für die Rolle wurde er 2002 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Er spielte bis 2023 in 18 "Frühling"-Folgen mit und war zuletzt in "Die Bergretter" zu sehen. Wolke Hegenbarth (Jule Schmitt): Jule Schmitt vertrat in elf Folgen von Staffel 5 die in Elternzeit befindliche Franzi Jung. Darstellerin Hegenbarth war 2010 durch die Serie "Mein Leben & Ich" zum Star geworden und trug auch danach in "Alles Klara" und "Toni, männlich, Hebamme" als Hauptdarstellerin zum Erfolg von Serien bei. Christian Tramitz (Peter Leitl): Auch Tramitz hatte nur ein kurzes Gastspiel, das sechs Episoden umfasste. Aber die kurze Zeit 2009 reichte, um bei Rhea Harder in bester Erinnerung zu bleiben. Sie vermisse Tramitz, "mit dem jede Begegnung immer sehr witzig war", wie sie dem Mediendienst teleschau in einem Interview sagte. Natürlich ließen sich auch viele Gaststars für nur eine Episode an der Hafenkante blicken, wie in der 500. Folge die beiden Rapper Smudo und Das Bo. In all den Jahren gaben unter anderen folgende Stars den "Special Guest": Jürgen Drews, Jenny Elvers, Jorge González, Simon Gosejohann, Dieter Thomas Heck, Joyce Ilg, Lotto King Karl, Matze Knop, Désirée Nick, Barbara Meier, Panagiota Petridou, Konny Reimann, Barbara Schöneberger und Lilo Wanders.