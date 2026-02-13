"Der Wanderer zieht von dannen"
Vorschau zu "Polizeiruf 110" am Sonntag: Mörderjagd in Halle - und Kommissar Koitzsch gerät unter Verdacht
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Eine tote Frau in der Badewanne führt Koitzsch und Lehmann zurück zu ihrem ersten, ungelösten Fall - und direkt auf die Spur eines Serienmörders. Als ein Hausmeister nur knapp einem Messerangriff entkommt, wird klar: Die Morde hängen zusammen. Im packenden Finale der "Polizeiruf 110"-Trilogie aus Halle gerät plötzlich auch Kommissar Koitzsch selbst ins Visier.
"Polizeiruf 110" aus Halle: Darum geht es
Als eine ältere Frau tot in ihrer Badewanne aufgefunden wird, ist zunächst unklar, ob es sich um einen Unfall, Suizid oder gar Mord handelt. Die Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) finden bald heraus, dass der Todesfall etwas mit ihrem allerersten Fall "An der Saale hellem Strande" (2021) zu tun haben könnte. Es gibt Parallelen zu dem bis heute ungeklärten Mordfall von Uwe Baude. Es scheint, als ob die beiden Kommissare einem Serienmörder auf die Spur gekommen sind. Im Finale der MDR-"Polizeiruf 110"-Trilogie aus Halle wird es richtig brenzlig für die Ermittler. Denn plötzlich gerät auch Kommissar Henry Koitzsch selbst ins Visier der Polizei.
Einem Serienmörder auf der Spur
Hausmeister Trojanowitz (Henning Peker) begibt sich selbst in höchste Gefahr, als er in der leerstehenden Wohnung der Toten eindringt, um Geld zu stehlen. Er wird hinterrücks attackiert und spürt eine fremde Hand auf seiner Schulter. Koitzsch und Lehmann kommen gerade noch rechtzeitig, bevor der Kapuzenmann, der mit einem Messer bewaffnet ist, auf den Hausmeister losgehen kann. Es gelingt dem Angreifer zu fliehen, nur das Messer, das schon in der Hand des Eindringlings steckt, musste er am Tatort zurücklassen.
Es stellt sich heraus, dass das gefundene Messer die Tatwaffe im Fall Uwe Baude war. Damit steht fest, dass die Morde zusammenhängen - und ein Serienkiller gezielt einsame Menschen ins Visier nimmt.
Wiedersehen mit einer alten Bekannten
Kommissar Koitzsch kann sich noch gut an Katrin Sommer (Cordelia Wege) aus den früheren Ermittlungen erinnern. Sie ist die Ex-Freundin des Mordopfers Baude. Jetzt behauptet sie, sich verfolgt und bedroht zu fühlen, sagt sogar, dass ein Fremder in ihrem Apartment gewesen sei. Was steckt dahinter?
Cordelia Wege spielt auch in diesem Film-Highlight mit
Ein Blick hinter die Kulissen
Mit der Episode "Der Wanderer zieht von dannen" endet die Halle-Trilogie des Polizeirufs 110. Dieser wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Krimireihe im Jahr 2021 gestartet. Die Reihe begann mit Teil 1 "An der Saale hellem Strande" (2021), es folgte Teil 2 "Der Dicke liebt" (2024) und endet nun mit Teil 3 "Der Wanderer zieht von dannen". Der letzte Teil der Trilogie wurde vom 12. Juni bis zum 11. Juli 2025 in Halle an der Saale und in Leipzig gedreht.
