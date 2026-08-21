Aus dem Bett geklingelt Jochen Schropp unter Schock: Darum musste die Feuerwehr anrücken Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Jochen Schropp: Glücklicher leben Videoclip • 06:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Alles voll, krass!" Ein plötzlicher Defekt in der Wohnung sorgt bei Jochen Schropp für absolutes Chaos. Sogar die Feuerwehr musste anrücken. Auf Instagram zeigt der Moderator die heftigen Folgen und gibt einen wichtigen Tipp.

Stell dir vor, du schläfst tief und fest, und plötzlich klingelt dich die Feuerwehr aus dem Bett - weil deine Wohnung komplett ruiniert wird! Genau dieser Albtraum ist jetzt Jochen Schropp passiert. Auf Instagram teilt der Moderator sein völlig verwüstetes Zuhause und auch einen ziemlich genialen Tipp, wie du dich vor so einem Chaos schützen kannst.

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Jochen Schropp unter Schock: "Alles voll, krass" In seinem neuesten Instagram-Video zeigt sich der 47-Jährige sichtlich geschockt. Der Boden schwimmt, das Wasser steht in der gesamten Wohnung. Der Übeltäter für das nasse Erwachen und den Feuerwehreinsatz? Ein gerissener Panzerschlauch im Gästebad, der für einen massiven Wasserschaden gesorgt hat. Besonders bitter an der ganzen Situation: Auch die Nachbarn unter ihm haben etwas von der unfreiwilligen Dusche abbekommen. Obwohl er absolut nichts dafür kann, tut es dem Moderator wahnsinnig leid. Zum Glück hat er sich nach dem ersten Schock bei seinen Fans gemeldet und Entwarnung gegeben. Er hat alles so weit im Griff, auch wenn jetzt erst einmal die große und langwierige Trocknung der Räume ansteht. Wie hoch der finanzielle Schaden am Ende wirklich ist, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.

Jochen Schropp teilt wichtigen Tipp, der dich vor dem Chaos bewahren kann Was wir aus Jochens Unglück lernen können? Checkt eure Schläuche unter dem Waschbecken! Experten raten generell dazu, diese sogenannten Panzerschläuche nach etwa 20 Jahren vorsorglich auszutauschen. Jochens Schlauch war zwar erst 15 Jahre alt und sah auf den ersten Blick noch tadellos aus, wies aber am defekten Kaltwasseranschluss deutliche Korrosionsspuren auf. Sein dringender Rat an uns alle: Schau ab und zu unter dein Waschbecken. Sobald du Rost oder andere Veränderungen an den Schläuchen entdeckst, lass sie lieber sofort von einem Profi überprüfen oder direkt austauschen. So sparst du dir im Zweifel den unangekündigten Feuerwehrbesuch am frühen Morgen und eine Menge Ärger!