Frontalzusammenstoß in Thailand "Promi Big Brother"-Kandidat Satansbratan enthüllt schweren Motorradunfall: So mitfühlend reagieren die Reality-Stars Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Content Creator Satansbratan sorgte auch in der jüngsten Staffel von "Promi Big Brother" für viele spannende Momente. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Erst herrschte große Sorge - jetzt ist klar: Erik Seidl, aka Reality-Star Satansbratan hatte einen schweren Motorradunfall. Fans und Kollegen reagierten entsetzt und mit tröstenden Worten. Andere Kommentare ließen den schwer verletzten Reality-Star aufbrausen.

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Auf seinem Insta-Account schilderte Satansbratan, unter anderem bekannt aus "Promi Big Brother", wie es zu dem Motorradunfall in Thailand kam: Bei einer Kollision mit einem Auto wurde er sieben Meter durch die Luft geschleudert. Sein Motorrad landete im Eingangsbereich eines Friseurladens. Sowohl seine Maschine als auch das Auto waren, wie er mit einem Foto belegt, völlig zerstört.

Fataler Fahrfehler Mit ein Grund für den Unfall war, laut Satansbratan, der Linksverkehr in Thailand. Dies hatte ein Autofahrer offensichtlich nicht beachtet. Beim Abbiegen habe er in die falsche Richtung geschaut und prallte frontal auf den Reality-Star. Um seine Aussagen "schwarz auf weiß" zu belegen, zitiert Satansbratan den Polizeibericht. Der ermittelnde Beamte stellte fest, dass die Situation durch die Fahrlässigkeit des Autofahrers verursacht wurde - was der Fahrer laut dem Polizeibericht auch selbst zugibt.

Setzt euch bitte den Helm auf! Satansbratan

Unter Satansbratans Social-Media-Postings sammeln sich zahlreiche Kommentare von Fans und Kolleg:innen. Fast durchweg wünschen ihm die meisten viel Kraft und gute Besserung. Seine "Promi Big Brother"-Haus Kollegin Pinar Sevim wünscht ihm: "Ich hoffe du wirst schnell wieder fit. Gute Besserung". Reality-Star Nico Cenk schreibt: "Gute Besserung, Brate". Allerdings tauchen zwischen den guten Wünschen auch Vorwürfe auf: Er habe den Unfall selbst verschuldet, keine Schutzkleidung getragen und wahrscheinlich sei Alkohol im Spiel gewesen. Ebenso finden sich harte Kommentare wie "Typen wie dich würde keiner vermissen" oder "Schade, dass er nicht den Löffel abgegeben hat". Auch Reality-Kollegin Sabrina Wlk zeigt sich über diese Art von Reaktionen erbost: "Was für kranke Menschen es gibt!!!! Ich bin so froh, dass du heil bist & es dir halbwegs geht!"

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Klare Ansage Auch auf diese Vorwürfe reagierte der "Satansbraten" mit einem Insta-Reel: "Nur weil ich mal im Livestream oder so etwas trinke, heißt das nicht, dass ich morgens um 11 auf dem Weg zur Wäscherei und meinem Restaurant bezwitschert bin." Follower, die Zeit haben, solche Kommentare zu verfassen, sollten lieber arbeiten gehen.

Dramatische Szenen Auch seine Versorgung noch am Unfallort und später im Krankenhaus wurden offenbar vor Ort mit Videos dokumentiert. Sie zeigen dramatische Szenen: Der Reality-Star liegt nach dem Unfall am Boden und später beim Desinfizieren der Wunden unter Schmerzen schreiend auf einem Behandlungstisch. Auch diese spielt er in einer Insta-Story ein und warnt: "Ich habe Glück und Millionen Schutzengel gehabt. Setzt euch bitte einen Helm auf. Es ist einfach sicherer."