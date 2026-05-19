Das erwartet die Finalist:innen
"Promi Taste" 2026: Finale am Mittwoch - Emotionale Botschaften rühren zu Tränen
Aktualisiert:von Redaktion
Am 20. Mai ist es endlich soweit: das große Finale von "Promi Taste" steht an - und es wird besonders emotional. Die Finalist:innen bekommen Videobotschaften von ihren Liebsten und dürfen ihnen ein Gericht widmen. Wer wird diese ganz besondere Herausforderung meistern können?
Wer wird als Erste:r "Promi Taste" gewinnen?
Das große Finale
Viele Gefühle bei der letzten großen Herausforderung
Als Gastjurorin im Finale gibt die Schweizer Starköchin und "The Taste"-Coach Elif Oskan die Prüfungen vor. Die Kandidatinnen und Kandidaten im Finale von "Promi Taste"
Bei Tänzerin Kathrin Menzinger fließen Tränen der Rührung nach den Worten ihres Verlobten Max Kumptner: "Hey Schatz, ich bin superstolz auf dich, dass du es bis hier ins Finale geschafft hast. (…) Hab deinen Spaß, hör trotzdem immer noch auf den Alex, I love you. Let’s go, Team Kumptner! Und Bussi aus Wien." Auch ihr Team-Coach Alex Kumptner kann seine Emotionen kaum zurückhalten. Schließlich ist Max zugleich der kleine Bruder des Spitzenkochs:
Das war für mich der Schönste Moment bei der Staffel.
Die Videobotschaften sind nicht allein für den emotionalen Support - sie sind gleichzeitig für die nächste Prüfung wichtig: Die Promis sollen ein Gericht kochen, das diesem besonderen Menschen widmen. Zwischen Zeitdruck, Perfektionismus und persönlichen Erinnerungen zählt plötzlich nicht mehr nur das perfekte Gericht – sondern ebenso viel Gefühl. Sei gespannt auf die Final-Löffel - sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Von klassischem Rinderfilet mit Blumenkohl-Püree und Tomaten-Essenz über asiatische Gyoza mit Garnelen bis hin zu einer orientalischen Bulette mit Baba Ghanoush, Zitronen-Minz-Joghurt und frischem Kräutersalat ist alles dabei.
Wer welches Gericht gekocht hat und wer am Ende gewinnt, siehst du am Mittwoch, 20. Mai, in Sat.1 um 20:15 Uhr. Mit Joyn+ kannst du jetzt schon das Finale sehen - falls du nicht mehr bis Mittwoch warten möchtest.
Diese Promis kochen im Finale um den Sieg:
Moderator Ben Blümel: "Mir geht es gar nicht mehr ums Gewinnen. Ich möchte einfach nicht, dass es vorbei ist."
Sport-Kommentator Elmar Paulke: "Es ist Finale, es war klar, dass nichts Leichtes kommen würde."
Profitänzerin Kathrin Menzinger: "Es ist so krass, was 'The Taste' mit einem macht."
Schauspielerin Jeanette Biedermann: "Mein Ehrgeiz ist, was ganz Tolles auf diesen Löffel zu bringen, wo die Geschmacksknospen Samba tanzen."
Schauspielerin Jenny Elvers: "Ich sprudle vor Ideen."
Moderator Jochen Schropp: "Wir sind im Finale, deswegen muss da einfach noch mehr passieren."
Koch-Influencer Paul Cooks: "Man versucht die Ruhe zu bewahren, weil sonst kommt man nicht erfolgreich zum Löffel."
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