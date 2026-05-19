Das erwartet die Finalist:innen "Promi Taste" 2026: Finale am Mittwoch - Emotionale Botschaften rühren zu Tränen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Redaktion Wie wird das Finale ausgehen? Bild: Joyn/Benedikt Müller

Am 20. Mai ist es endlich soweit: das große Finale von "Promi Taste" steht an - und es wird besonders emotional. Die Finalist:innen bekommen Videobotschaften von ihren Liebsten und dürfen ihnen ein Gericht widmen. Wer wird diese ganz besondere Herausforderung meistern können?

Wer wird als Erste:r "Promi Taste" gewinnen? Mittwoch, 20.05. 20:15 Uhr • Promi Taste Das große Finale Verfügbar auf Joyn 200 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Viele Gefühle bei der letzten großen Herausforderung Als Gastjurorin im Finale gibt die Schweizer Starköchin und "The Taste"-Coach Elif Oskan die Prüfungen vor. Die Kandidatinnen und Kandidaten im Finale von "Promi Taste" Bei Tänzerin Kathrin Menzinger fließen Tränen der Rührung nach den Worten ihres Verlobten Max Kumptner: "Hey Schatz, ich bin superstolz auf dich, dass du es bis hier ins Finale geschafft hast. (…) Hab deinen Spaß, hör trotzdem immer noch auf den Alex, I love you. Let’s go, Team Kumptner! Und Bussi aus Wien." Auch ihr Team-Coach Alex Kumptner kann seine Emotionen kaum zurückhalten. Schließlich ist Max zugleich der kleine Bruder des Spitzenkochs:

Das war für mich der Schönste Moment bei der Staffel. Alex Kumptner

Die Videobotschaften sind nicht allein für den emotionalen Support - sie sind gleichzeitig für die nächste Prüfung wichtig: Die Promis sollen ein Gericht kochen, das diesem besonderen Menschen widmen. Zwischen Zeitdruck, Perfektionismus und persönlichen Erinnerungen zählt plötzlich nicht mehr nur das perfekte Gericht – sondern ebenso viel Gefühl. Sei gespannt auf die Final-Löffel - sie könnten unterschiedlicher kaum sein: Von klassischem Rinderfilet mit Blumenkohl-Püree und Tomaten-Essenz über asiatische Gyoza mit Garnelen bis hin zu einer orientalischen Bulette mit Baba Ghanoush, Zitronen-Minz-Joghurt und frischem Kräutersalat ist alles dabei. Wer welches Gericht gekocht hat und wer am Ende gewinnt, siehst du am Mittwoch, 20. Mai, in Sat.1 um 20:15 Uhr. Mit Joyn+ kannst du jetzt schon das Finale sehen - falls du nicht mehr bis Mittwoch warten möchtest.