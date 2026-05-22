Ihn hatte wohl kaum einer auf dem Schirm Überraschung im "Promi Taste"-Finale: Diese rührende Botschaft verhalf Jochen Schropp zum Triumph Aktualisiert: Vor 9 Minuten von Pia In der Smitten Promi Taste Die finale Entscheidung: Wer gewinnt "Promi Taste" 2026? Videoclip • 06:21 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Nachdem im Halbfinale erstmals leere Löffel präsentiert wurden, war die Überraschung bei der letzten Sterne-Vergabe im "Promi Taste"-Finale fast noch größer. Der Gewinner gehörte nicht zu den Favoriten unter den Finalist:innen.

Frank Rosin im Nacken: Jochen Schropp fühlt dessen Atem Das "Promi Taste"-Finale hat es in sich, denn die Kandidat:innen gehen in der letzten Folge im Stundentakt. Sieben Promis sind in Woche 7 noch im Rennen und kämpfen mit ihren Coaches um den begehrten Pokal und die 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Als kleine Änderung zu den vorherigen Episoden, dürfen die Coaches dieses Mal ihre Kanzel verlassen und den Kandidat:innen ganz nah sein. Vor allem Jochen Schropp fühlt den Atem von Sterne-Koch und Coach Frank Rosin im Nacken und denkt wehmütig zurück an die Wochen als sie "echt entspannt und liebevoll zusammen gekocht haben".

"Promi Taste"-Finale verpasst? Jetzt kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Taste Finale oh-oh! Zwischen Anspannung, Tränen und Freude Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.05.2026 • 143 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Tim Raue will gewinnen, ist aber mit Elmar Paulke angetreten Jetzt sei Coach Frank Rosin schon wieder ein "kleiner Feldwebel" und für seinen Geschmack "zu viel Drill-Instruktor". Am Ende huldigt der Chef seinem Schützling am Herd aber mit einer spontanen Gesangseinlage: "Jochen Schropp, Knödel-Gott!" Für einen goldenen Stern in Runde 1 reichen die Knödel zwar – immer noch – nicht, aber für einen soliden vierten Platz und damit für ein Vorrücken in Runde 2. Elmar Paulke ahnt vielleicht bereits, dass es eng für ihn wird und sorgt für Schönwetter bei seinem Coach. "Ich räum‘ nur mal kurz auf, das ist gut für die Stimmung", erklärt der Sportkommentator mit einem Seitenblick zu Tim Raue. Der ist hier allerdings mit anderen Ambitionen angetreten. "Ich bin heute nur aus einem Grund aufgestanden", verrät der Sterne-Koch. "Um Sieger zu werden!"

Jeanette Biedermann muss jetzt für Tim Raue die Sterne holen Dabei kann ihm jetzt nur noch Jeanette Biedermann helfen. Die Schauspielerin und Sängerin ist die höchstdotierte Kandidatin im Rennen und könnte bei einem Unentschieden in der dritten Final-Runde mit ihren sechs Sternen auf der Brust die Konkurrenz schlagen. Auch in Runde 1 beim "Promi Taste"-Finale sieht Gast-Jurorin Elif Oskan Jeanette Biedermann ganz vorne. Für ihren ausgefeilten Löffel gibt es einen Stern. Ebenfalls weiter in Runde 2 sind Kathrin Menzinger als stolze Trägerin von fünf Sternen, Team-Kollege Ben Blümel, und die TV-Stars Jochen Schropp sowie Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers.

Elif Oskan lässt Promis ihren Werdegang nachkochen Für Elmar Paulke und Paul Schütz ist nach der ersten Runde Schluss. Der Koch-Chaot und der Koch-Influencer feuern ihre Showbiz-Kolleg:innen voller Leidenschaft aus der Kandidaten-Lounge an. Denn die nächste Runde hat es in sich. "Aromen-Kombinationen" entscheiden darüber, wer als nächstes raus ist bei "Promi Taste". Die Löffel sollen Elif Oskans kosmopolitischen Karriereweg nachzeichnen. Jeanette Biedermann beginnt mit ihrer Kreation in Istanbul. Was gut zu ihr passt, denn sie fühlt sich gedanklich in ihre eigene Schulzeit in Neukölln zurückversetzt. Dort war sie oft und gerne bei ihren türkischen Schulkamerad:innen zum Mittagessen.

Für Ben Blümel geht in Final-Runde 2 die Talfahrt los Das Los hätte auch Alexander Kumptner lieber gezogen. Der Österreicher muss sich mit Benjamin "Ben" Blümel einen Löffel zum Thema "Zürich – Pfeffer und Käse" überlegen und hat schon beim Gedanken daran Angst, dass ihm "die Nase wegfault". Ben Blümel wird rückblickend über Final-Runde 2 sagen: "Meine Talfahrt ging los und damit die schlimmsten Minuten bei 'The Taste'." Am Ende hofft Benjamin Blümel "einfach noch Mittelmaß zu sein und durchzurutschen", aber der bescheidene Wunsch wird dem Entertainer nicht erfüllt. Jochen Schropp sieht, selbst recht frisch getrennt, in der Zusammenarbeit mit Frank Rosin Parallelen zu einer Ehe.

Szenen einer Ehe zwischen Jochen Schropp und Frank Rosin "Man muss sich eben erst noch finden", philosophiert der Moderator und Schauspieler. "Oder man ist einfach schon so lange zusammen, dass man keinen Bock mehr aufeinander hat." So gut, wie es bei den beiden läuft, scheinen sie eher noch in der Honeymoon-Phase zu sein. Auch da kennt Jochen Schropp sich aus, schließlich versucht er sich seit kurzem wieder im Dating. Wie es mit dem Dating läuft, ist noch nicht bekannt, aber am Herd läuft’s rund für Jochen Schropp. Elif Oskan vergibt die ersten drei Plätze an den (wahrscheinlich) Noch-Single-Schauspieler, gefolgt von Kathrin Menzinger und Jeanette Biedermann. Das bedeutet das späte Aus für Jenny Elvers und Benjamin Blümel, der gesteht: "Nach der Geburt meiner Kinder, war das wahrscheinlich das krasseste Erlebnis meines Lebens."

Max rührt seinen großen Bruder Alex Kumptner zu Tränen Als wäre das Finale nicht schon emotional aufgeladen genug, kommt jetzt die Aufgabe für die letzten 60 Minuten am Herd: Widmet euer Gericht einem Herzensmenschen! Bevor es losgeht bekommt jeder Promi eine Video-Botschaft eines besonders engen Wegbleiters vorgespielt. Kathrin Menzinger freut sich über die lieben Worte ihres Verlobten Max Kumptner. Der rührt mit seinem Video auch seinen großen Bruder Alex zu Tränen. Der Spitzenkoch ganz angefasst: "Das war für mich der schönste Moment der Staffel!" Berührt sind auch die TV-Stars Jochen Schropp und Jeanette Biedermann, die jeweils Nachrichten von ihren besten Freundinnen bekommen und sofort wissen, was für ihre Liebsten auf dem Löffel landen soll.

Jochen Schropp: Vom Underdog zum "Promi Taste"-Gewinner Am Ende gerät die finale Stern-Vergabe zur echten Zitterpartie. Schließlich steht Jochen Schropp als einziger Finalist ohne Stern vor den Coaches als es um die Bewertung der letzten Löffel geht. Er kommt mit nichts und er räumt sie am Ende alle ab: Vier Sterne gehen im Finale an Jochen Schropp und ist er der strahlende Gewinner der ersten Ausgabe von „Promi Taste“! Alex Kumptner bringt es auf den Punkt: "Am Ende entscheiden beim Kochen immer die Emotionen." Die spürt jetzt auch Frank Rosin. Dem Spitzenkoch laufen die Tränen über die Wangen. Er ist vor allem stolz auf seinen Schützling Jochen Schropp, aber sicher auch auf sich selbst. Schließlich hat auch er gerade zum ersten Mal eine "The Taste"-Staffel gewonnen.

"Promi Taste"-Finale 2026: Jochen Schropp gewinnt mit Frank Rosin die erste Staffel. Bild: Joyn/Benedikt Müller

Gewinner Jochen Schropp: Dieses Netzwerk freut sich über die Spende Mit den 10.000 Euro unterstützt Gewinner Jochen Schropp das Jugendnetzwerk Lambda e.V., einem wichtigen Netzwerk für queere Jugendliche, das er selbst sich in seiner Jugend gewünscht hätte.