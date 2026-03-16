Zoff in der Villa "Du bist zu dumm!": Martin Angelo attackiert die am Boden zerstörte Franzi Temme bei "Promis unter Palmen" Veröffentlicht: Vor 27 Minuten von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Dra-Martin gegen Franzi: "Heul doch" Videoclip • 03:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Franziska Temme ist nach ihrer Disqualifikation im Kapitänsspiel von Folge 5 am Boden zerstört. Doch statt Trost gibt es von Martin Angelo eine volle Breitseite. Er wirft ihr vor, "zu dumm" für die Aufgabe gewesen zu sein.

Die Stimmung in der Villa von "Promis unter Palmen" ist nach dem Kapitänsspiel auf dem Tiefpunkt - zumindest für Franziska Temme. Weil sie im Spiel einen Luftballon regelwidrig mit ihren Fingernägeln statt durch Pusten zum Platzen brachte, wurde sie disqualifiziert. Der Traum vom Kapitänsamt ist geplatzt, der Frust sitzt tief. Doch anstatt aufbauender Worte erntet sie von Martin Angelo nur Spott und eine brutale Konfrontation.

Vom Frust zum Vorwurf Martin sucht das Gespräch mit der sichtlich geknickten Franzi, doch seine Art ist alles andere als tröstend. Er konfrontiert sie direkt mit der Frage, ob sie absichtlich geschummelt habe. Franzi reagiert schnippisch, woraufhin sich der Ton sofort verschärft. "Ich lass mich doch nicht anschreien von dir", wirft sie ihm vor, während Martin behauptet, sie habe zuerst geschrien. Die Situation ist bereits maximal angespannt, als Martin den Raum verlässt.

Die Beleidigung, die das Fass zum Überlaufen bringt Franzi versucht, die Wogen zu glätten und folgt ihm, doch Martin ist bereits auf 180. "Ich hab jetzt keinen Bock mit dir zu reden. Wenn du mich nochmal anschreist, dann schreie ich doppelt und dreifach zurück", faucht er sie an. Und dann folgt der Satz, der alles zum Eskalieren bringt:

Wenn du zu dumm bist, den Ballon nicht normal platzen zu lassen... Martin Angelo

Franzi ist schockiert und versucht sich zu verteidigen: "Ich bin nicht zu dumm." Doch Martin legt unerbittlich nach: "Scheinbar ja schon." Mehrfach wiederholt er die Beleidigung, während Franzi fleht: "Beleidige mich nicht." Doch der Streit ist längst außer Kontrolle und geht noch weiter.

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