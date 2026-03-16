Lachflash-Alarm in der Villa Zum Schreien komisch! "Promis unter Palmen" imitieren sich gegenseitig Veröffentlicht: Vor 27 Minuten von Lena Maier Schauspieltalent Dilara Kruse (r.): Bei ihrer Parodie auf Gina-Lisa Lohfink gibt sie alles und sorgt bei ihren Mitstreitern wie Edith Stehfest (l.) für große Augen. Bild: Joyn

Ein Spiel in Folge 5 sorgt für die vielleicht lustigsten Szenen der gesamten Staffel von "Promis unter Palmen". Die Stars imitieren sich gegenseitig so treffend, dass bei den meisten kein Auge trocken bleibt.

Nach all den Streits, Tränen und Exits sorgt ein Brief der Produktion in Folge 5 für eine willkommene Abwechslung: Beim Spiel "Scharade" sollen sich die Promis gegenseitig imitieren - eine Einladung zum Lästern auf die lustige Art, die dankend angenommen wird.

Lachkrämpfe garantiert: Diese Imitationen waren brutal gut Die Stars laufen zur Höchstform auf und entpuppen sich als wahre Schauspieltalente. Die Parodien sind so gnadenlos gut, dass die Villa aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Kevin Wolter als Martin Angelo: Seine Imitation des impulsiven Martin ist so punktgenau, dass selbst das Original Tränen lacht. Gina-Lisa Lohfink als Maurice Dziwak: Mit aufgemaltem Bart und der perfekten "Löwen"-Attitüde liefert sie eine Meisterleistung ab, bei der alle komplett zusammenbrechen. Eric Stehfest als Kevin: Auch seine Parodie auf den Muskelprotz sorgt für brüllend komische Momente. Alle sind begeistert von den Performances, die Stimmung ist ausgelassen und heiter - ein seltener Anblick bei "Promis unter Palmen".

Doch nicht alle lachen: Ediths Imitation sorgt für dicke Luft Der Spaß findet jedoch ein jähes Ende, als Edith Stehfest an der Reihe ist, Franziska Temme zu imitieren. Während Edith ihre eigene Performance sichtlich amüsant findet, ist Franzi alles andere als begeistert. Der Grund: Sie fühlt sich von Edith so dargestellt, als würde sie ständig Alkohol in der Villa trinken. Das Lachen vergeht ihr und sie stellt im Interviewzimmer klar, was sie von der Parodie hält:

Ihre Performance war scheiße, fand ich. Franziska Temme

Du willst die urkomischen Imitationen sehen? Die komplette fünfte Folge kannst du dir jetzt kostenlos auf Joyn ansehen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Unerfreuliche Rückkehr: Die Rache der Stehfests Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.03.2026 • 102 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen