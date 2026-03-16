Lachflash-Alarm in der Villa
Zum Schreien komisch! "Promis unter Palmen" imitieren sich gegenseitig
Veröffentlicht:von Lena Maier
Ein Spiel in Folge 5 sorgt für die vielleicht lustigsten Szenen der gesamten Staffel von "Promis unter Palmen". Die Stars imitieren sich gegenseitig so treffend, dass bei den meisten kein Auge trocken bleibt.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Nach all den Streits, Tränen und Exits sorgt ein Brief der Produktion in Folge 5 für eine willkommene Abwechslung: Beim Spiel "Scharade" sollen sich die Promis gegenseitig imitieren - eine Einladung zum Lästern auf die lustige Art, die dankend angenommen wird.
Lachkrämpfe garantiert: Diese Imitationen waren brutal gut
Die Stars laufen zur Höchstform auf und entpuppen sich als wahre Schauspieltalente. Die Parodien sind so gnadenlos gut, dass die Villa aus dem Lachen nicht mehr herauskommt.
Kevin Wolter als Martin Angelo: Seine Imitation des impulsiven Martin ist so punktgenau, dass selbst das Original Tränen lacht. Gina-Lisa Lohfink als Maurice Dziwak: Mit aufgemaltem Bart und der perfekten "Löwen"-Attitüde liefert sie eine Meisterleistung ab, bei der alle komplett zusammenbrechen. Eric Stehfest als Kevin: Auch seine Parodie auf den Muskelprotz sorgt für brüllend komische Momente. Alle sind begeistert von den Performances, die Stimmung ist ausgelassen und heiter - ein seltener Anblick bei "Promis unter Palmen".
Doch nicht alle lachen: Ediths Imitation sorgt für dicke Luft
Der Spaß findet jedoch ein jähes Ende, als Edith Stehfest an der Reihe ist, Franziska Temme zu imitieren. Während Edith ihre eigene Performance sichtlich amüsant findet, ist Franzi alles andere als begeistert. Der Grund: Sie fühlt sich von Edith so dargestellt, als würde sie ständig Alkohol in der Villa trinken.
Das Lachen vergeht ihr und sie stellt im Interviewzimmer klar, was sie von der Parodie hält:
Ihre Performance war scheiße, fand ich.
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