Spoiler zu Folge 3 Ekel-Alarm bei "Promis unter Palmen": Anouschka Renzi schockt mit schmutziger Durchfall-Beichte Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Purer Schock im Gesicht von Maurice Dziwak (kl. Bild): Schauspielerin Anouschka Renzi (l.) erzählt in allen Details von ihrer Durchfall-Panne und sorgt für angewiderte Blicke. Bild: Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Achtung, Spoiler-Alarm! Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 3 von "Promis unter Palmen", die erst am 2. März um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt, und erst danach zum kostenlosen Streamen verfügbar sein wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab auf Joyn zum Anschauen.

Die dritte Folge von "Promis unter Palmen" ist da und mit ihr der nächste peinliche Moment. In der exklusiven Joyn-Preview ist zu sehen, wie Schauspielerin Anouschka Renzi von einer ihrer peinlichsten Urlaubsmomente berichtet.

Die Promi-Villa in Thailand hat schon Zoff, Blut und Tränen gesehen. Doch in Folge 3 kommt eine neue Art von Drama hinzu, die für mächtig Gesprächsstoff sorgen wird: eine Magen-Darm-Panne der Extraklasse. Im Mittelpunkt des peinlichen Malheurs: Schauspiel-Diva Anouschka Renzi, die eine unappetitliche Geschichte aus ihrer Vergangenheit auspackt.

Die Horror-Busfahrt in Ägypten An einem geselligen Abend in der Villa kommt Anouschka ins Plaudern und erzählt von einem verhängnisvollen Urlaub in Ägypten. Während einer mehrstündigen Busfahrt von Hurghada nach Luxor sei ihr Magen-Darm-Trakt komplett eskaliert. Mit einer lebhaften Schilderung, die bei den anderen Promis für Fassungslosigkeit sorgt, beschreibt sie den Moment des Unheils:

Ich bekam Schweißausbrüche, gehe aufs Klo, und dann macht's Peng, Puff, Brrrr Anouschka Renzi

Ganze viermal habe sie die Bus-Toilette aufsuchen müssen. Sehr zum Leidwesen der anderen Fahrgäste habe der ganze Bus danach gestunken. Doch damit nicht genug: Auf der Rückfahrt sei das WC wegen ihrer Fäkalien komplett defekt gewesen. Die Folge: "Die mussten alle Busse anhalten."

"Horror! Hölle!" Die Promis sind angewidert Während Anouschka ihre Geschichte zum Besten gibt, steht den anderen Kandidat:innen der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie können kaum fassen, was sie da hören. Maurice Dziwak fasst die allgemeine Stimmung mit zwei Worten perfekt zusammen: "Horror! Hölle!"

