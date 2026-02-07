Exklusiv im Interview
Ex-Kandidatin Yvonne Woelke verrät: Diese Stars sind ihre Favoriten in "Promis unter Palmen" Staffel 4
Aktualisiert:von Lena Maier
Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln haben wir mit Ex-Kandidatin Yvonne Woelke gesprochen. Sie verrät, was sie vom aktuellen Cast hält, welche Favorit:innen sie hat und warum die älteren Teilnehmer:innen ihrer Meinung nach das Spiel der jungen Reality-Stars ordentlich aufmischen.
"Promis unter Palmen"-Premiere in Köln: Yvonne Woelke packt aus
Auf der Premiere am 4. Februar in Köln tummelten sich nicht nur die Stars der aktuellen Staffel, sondern auch ehemalige Kandidat:innen. Wir haben dort Eric Stehfest und Franzi Temme getroffen, die gemeinsam über ihr frisch entfachtes Liebesglück plauderten, Gina-Lisa Lohfink, die sich nach ihrer verpfuschten Brazilian-Butt-Lift-OP wieder erholt, und Edith Stehfest, die uns verriet, was sie von ihrem Ex Eric und Franzi als Paar hält.
Mitten im Trubel stand Yvonne Woelke, die letztes Jahr selbst das Reality-Spiel aufgemischt hat. Schon beim ersten Wort merkt man: Hier spricht jemand, der Reality-TV lebt und gern auch mal kein Blatt vor den Mund nimmt.
Das hält Yvonne Woelke von Folge 1
Yvonne ist direkt im Flow, als wir sie nach der neuen Staffel fragen: Folge 1 fand sie "lustig", aber sie sieht auch klar, dass die Fetzen fliegen werden:
"Streit ist schon vorprogrammiert, würd ich sagen. Ich muss ja sagen, ich trau mich ja immer am Anfang nicht, ich war ja letztes Jahr bei 'Promis unter Palmen', aber ich hatte ja auch alle gegen mich gehabt, was soll ich jetzt da noch den Mund aufmachen."
Besonders die Allianzen treiben sie auf die Palme: "Was ich immer so scheiße finde, sind Allianzen. Da hab ich schon immer keinen Bock mehr zu gucken. Ich finde das sollte man abschaffen. Man sollte für sich selber kämpfen und keine Allianzen machen, dann wird's wenigstens nicht langweilig."
Man merkt: Yvonne liebt Drama, aber nur fair - jeder kämpft für sich selbst, keine langweiligen Team-Strategien.
Gespannt auf Folge 1? Die siehst du am 16. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine von Staffel 4 im Überblick.
Du möchtest dich zum Start am 16. Februar noch einmal einstimmen?
Das sind Yvonnes Favorit:innen in Staffel 4
Wer von den Kandidat:innen in dieser Staffel die Nase vorn hat? Für Yvonne stehen die älteren Stars ganz oben auf der Liste:
"Ich muss sagen, die Älteren find ich am geilsten, oder? Also mal ganz ehrlich. Anouschka Renzi, ich mag ihre Gesichtsausdrücke, dann Claude-Oliver Rudolph, das ist ja auch ein Wahnsinns-Typ, Charaktertyp, und der lässt sich auf jeden Fall nicht die Butter vom Brot nehmen, schon gar nicht von den jungen Hüpfern."
Was Yvonne besonders auffällt: Viele junge Stars haben ihrer Meinung nach keinen Respekt mehr vor älteren Kandidat:innen: "Ich find's halt schade, dass die jungen Leute gar keinen Respekt mehr vor älteren Leuten haben. Claude-Oliver hat da aber sofort klargemacht, wer hier das Sagen hat, und das finde ich richtig gut."
Auch Anouschka Renzi findet Yvonne klasse. Zusammen mit Claude-Oliver bilden die beiden für sie aber ein unschlagbares Duo - die wahren "Teamchefs", die den jungen Teilnehmer:innen zeigen, dass Erfahrung eben doch Gold wert ist.
Wer schon gespannt ist, wie sich die Favorit:innen schlagen und welche Allianzen wirklich knallen, sollte einschalten - die Villa verspricht wieder jede Menge Reality-Action.
"Promis unter Palmen" startet am 16. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 - einschalten lohnt sich, wenn man sehen will, wer die jungen Stars ordentlich alt aussehen lässt!
Mehr entdecken
Missglückter "Brazilian Butt Lift"
Gina-Lisa Lohfink: So geht es ihr heute nach der Not-OP
Kürzlich noch glücklich auf "Promis unter Palmen"-Premiere
Schock-Trennung: Schon wieder alles aus zwischen Edith Stehfest und Damian
Exklusiv-Interview
Franziska Temme exklusiv über die Dreharbeiten: "Für Geld hab ich alles gemacht"
Gefühle im Spiel
"Promis unter Palmen": Franziska Temme schwärmt von Eric Stehfest
Boot-Mann, Kampfsportler, Schurke
Das musst du über "Promis unter Palmen"-Star Claude-Oliver Rudolph wissen
Drogen, Trauma, Schizophrenie
Crystal Meth mit 13: Die wilde Lebensreise von Eric Stehfest
"Promis unter Palmen"-Star im Porträt
Von der Drogenhölle ins Reality-TV: Der Weg von Edith Stehfest
Demnächst ein Reality-Star?
"Promis unter Palmen": Der Absturz von Kevin Wolter
Exklusives Joyn-Interview
"Ich habe echt zu kämpfen!" Eric Stehfest exklusiv über Dreh mit Ex Edith