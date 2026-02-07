Exklusiv im Interview Ex-Kandidatin Yvonne Woelke verrät: Diese Stars sind ihre Favoriten in "Promis unter Palmen" Staffel 4 Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Yvonne Woelke bei der "Promis unter Palmen"-Premiere am 4. Februar 2026 in Köln. Bild: Joyn/Joshua Schneider

Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln haben wir mit Ex-Kandidatin Yvonne Woelke gesprochen. Sie verrät, was sie vom aktuellen Cast hält, welche Favorit:innen sie hat und warum die älteren Teilnehmer:innen ihrer Meinung nach das Spiel der jungen Reality-Stars ordentlich aufmischen.

Das hält Yvonne Woelke von Folge 1 Yvonne ist direkt im Flow, als wir sie nach der neuen Staffel fragen: Folge 1 fand sie "lustig", aber sie sieht auch klar, dass die Fetzen fliegen werden: "Streit ist schon vorprogrammiert, würd ich sagen. Ich muss ja sagen, ich trau mich ja immer am Anfang nicht, ich war ja letztes Jahr bei 'Promis unter Palmen', aber ich hatte ja auch alle gegen mich gehabt, was soll ich jetzt da noch den Mund aufmachen." Besonders die Allianzen treiben sie auf die Palme: "Was ich immer so scheiße finde, sind Allianzen. Da hab ich schon immer keinen Bock mehr zu gucken. Ich finde das sollte man abschaffen. Man sollte für sich selber kämpfen und keine Allianzen machen, dann wird's wenigstens nicht langweilig." Man merkt: Yvonne liebt Drama, aber nur fair - jeder kämpft für sich selbst, keine langweiligen Team-Strategien. Gespannt auf Folge 1? Die siehst du am 16. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Alle Sendetermine von Staffel 4 im Überblick.

