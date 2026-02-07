Exklusiv-Interview
"Für Geld hab' ich alles gemacht!" Franziska Temme spricht über "Promis unter Palmen"-Dreh
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Franziska Temme ist bei "Promis unter Palmen" 2026 eine von insgesamt 12 Kandidat:innen. Auf der Premiere zur neuen Staffel in Köln hat die Joyn-Redaktion sie zu den Dreharbeiten befragt - und zur ersten Folge.
Auf der Premiere zur diesjährigen Staffel von "Promis unter Palmen" am 4. Februar wurde exklusiv im Kölner Kino "Cinenova" die erste der neuen Folgen der Realtiy-Show gezeigt. Auch für die Kandidat:innen war es die Gelegenheit, die SAT.1-Show exklusiv vor dem TV- und Streaming-Start zu sehen.
"Erinnerungen kommen jetzt auf einmal hoch"
Der Reality-Star fand es "total schön, mich dort wieder zu sehen, die ganzen Erinnerungen kommen jetzt auf einmal hoch". Franziskas Gesamtfazit zur ersten Folge: "Also: ich fand’s lustig. Die erste Folge gefällt mir."
Franziska Temmes Eindruck von den Dreharbeiten
Die Dreharbeiten in Thailand sind schon einige Wochen her, doch die Erinnerungen scheinen noch frisch zu sein. Denn auf die Frage, wie sie die Zeit fand, antwortet sie: "Es war sehr herausfordernd!". Für die 31-Jährige war "Promis unter Palmen" eine völlig neue Erfahrung, nachdem sie noch kein alter Hase im Realtiy-TV ist. Daher fand sie es generell total interessant, sich zu überlegen: "Wie verhalte ich mich eigentlich, wie sind die Spiele?".
Franziska erinnert noch einmal an das Motto der Show: "Für Geld mache ich alles!". Und sie sagt stolz über sich:
Leute, ich sag euch ehrlich: Für Geld hab ich alles gemacht!“
"Promis unter Palmen"-Kandidat:innen: Mit ihr kam Franziska Temme nicht gut klar
Unter den zwölf Kandidat:innen der neuen Staffel von "Promis unter Palmen" sind neben Franziska Temme auch weitere prominente Gesichter aus der Realty-Welt dabei. Mit Eric Stehfest hat sie sich auf Anhieb so gut verstanden, dass Franziska und Eric inzwischen daten, auch auf der Premiere sind sie gemeinsam erschienen. Doch das lässt sich nicht über alle Villa-Bewohner:innen der Show sagen. Vor allem mit Erics Noch-Ehefrau Edith Stehfest - das Paar hatte sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten getrennt - hat sich Franziska "überhaupt nicht gut verstanden", wie sie uns verrät. Doch mit anderen verstand sie sich gut - etwa "mit Gina-Lisa im Laufe der Zeit".
Das ist Reality-Neuling Franziska Temme
Franziska Temme ist gelernte Erzieherin. Erstmals im TV zu sehen war sie in der Datingshow "Der Bachelor". Doch Dominik Stuckmann entschied sich damals für eine andere Dame. Es folgten weitere Reality-Datingshows, doch sie gibt selbst im exklusiven Gespräch mit Joyn zu, dass ihre "Männerwahl in letzter Zeit auch echt scheiße war". Dafür scheint es jetzt dank "Promis unter Palmen" mit einem festen Partner geklappt zu haben.
