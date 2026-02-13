Machtwort aus der Heimat Maurice Dziwak bei "Promis unter Palmen" 2026: Das hält seine Frau von seinen TV-Auftritten Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Maurice Dziwak auf dem roten Teppich der "Promis unter Palmen"-Premiere. Bild: Joyn/Joshua Schneider

Bei "Promis unter Palmen" will er kämpfen, siegen und an seine Grenzen gehen. Doch während Maurice Dziwak in Thailand den knallharten Kämpfer gibt, hat seine Frau zu Hause eine ganz klare Meinung zu seinem Ehrgeiz.

Du möchtest dich zum Start am 16. Februar noch einmal einstimmen? Alle Folgen der letzten Staffel von "Promis unter Palmen" jetzt kostenlos streamen

Zwischen Thailand-Drama und Vaterglück: Maurice Dziwak bei "Promis unter Palmen" Wenn die Kameras angehen, ist Maurice Dziwak im Wettkampfmodus. Doch abseits der Spiele und Intrigen in der thailändischen Promi-Villa schlägt sein Herz nur für seine Familie. Erst vor Kurzem wurde er zum zweiten Mal Vater. Auf der "Promis unter Palmen"-Premiere am 4. Februar in Köln gerät er regelrecht ins Schwärmen. "Familienleben läuft super, wollte ich auch immer so haben, am besten noch mehr", verrät er mit einem Lächeln. Bei aller Begeisterung für eine große Familie verliert er nicht aus dem Blick, was seine Frau gerade stemmt. "Aber jetzt braucht die Frau erstmal ein bisschen Ruhe, weil das ist schon echt hart." Mit rührenden Worten fügt er hinzu: "Aber es ist das Schönste. [...] Kinder sind das Schönste, wenn die lachen, dann weißt du, warum du überhaupt lebst und wofür du das alles machst. Jetzt haben wir 'ne kleine Prinzessin."