Machtwort aus der Heimat
Maurice Dziwak bei "Promis unter Palmen" 2026: Das hält seine Frau von seinen TV-Auftritten
Aktualisiert:von Lena Maier
Bei "Promis unter Palmen" will er kämpfen, siegen und an seine Grenzen gehen. Doch während Maurice Dziwak in Thailand den knallharten Kämpfer gibt, hat seine Frau zu Hause eine ganz klare Meinung zu seinem Ehrgeiz.
Zwischen Thailand-Drama und Vaterglück: Maurice Dziwak bei "Promis unter Palmen"
Wenn die Kameras angehen, ist Maurice Dziwak im Wettkampfmodus. Doch abseits der Spiele und Intrigen in der thailändischen Promi-Villa schlägt sein Herz nur für seine Familie. Erst vor Kurzem wurde er zum zweiten Mal Vater. Auf der "Promis unter Palmen"-Premiere am 4. Februar in Köln gerät er regelrecht ins Schwärmen. "Familienleben läuft super, wollte ich auch immer so haben, am besten noch mehr", verrät er mit einem Lächeln.
Bei aller Begeisterung für eine große Familie verliert er nicht aus dem Blick, was seine Frau gerade stemmt. "Aber jetzt braucht die Frau erstmal ein bisschen Ruhe, weil das ist schon echt hart."
Mit rührenden Worten fügt er hinzu: "Aber es ist das Schönste. [...] Kinder sind das Schönste, wenn die lachen, dann weißt du, warum du überhaupt lebst und wofür du das alles machst. Jetzt haben wir 'ne kleine Prinzessin."
Seine Frau lacht: "Geh mal lockerer ran!"
Doch wie passen der liebevolle Familienvater und der ehrgeizige Reality-Kämpfer zusammen, der immer gewinnen will? Seine Frau beobachtet das Spektakel vom heimischen Sofa aus und das offenbar mit einer großen Portion Humor. "Meine Frau sagt immer super, die lacht sich immer kaputt", erzählt Maurice.
Offenbar kennt sie ihren Mann ganz genau und weiß, wann sein Ehrgeiz mit ihm durchgeht. Deswegen hat sie auch einen ganz klaren Rat für ihn, wenn er sich mal wieder in einem Spiel zu verlieren droht. Maurice gibt schonungslos ehrlich zu: "Manchmal sagt sie: Sei nicht so verbissen, geh mal lockerer ran an Spiele, weil ich bin immer so ehrgeizig, will immer Erster werden, immer gewinnen. Einfach mal mehr Spaß haben anstatt zu sagen: ich will, ich will." Eine liebevolle, aber deutliche Ansage, die der TV-Star mit einem Augenzwinkern hinnimmt.
Ob Maurice den Rat seiner Frau in der neuen Staffel beherzigen kann oder ob sein Siegeswille doch wieder die Oberhand gewinnt, wird sich zeigen. Eines ist sicher: Langweilig wird es mit dem ambitionierten Familienvater garantiert nicht.
Die neue Staffel "Promis unter Palmen" startet am 16. Februar und läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und parallel auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick:
Maurice in Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany"
