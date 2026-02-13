Reality-Star peinlich berührt "Offiziell im Fernsehen gek***t!": Das hält Gina-Lisa Lohfink von der ersten "Promis unter Palmen"-Folge Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Gina-Lisa Lohfink äußert sich zum Start von "Promis unter Palmen" 2026. Bild: Panama Pictures/ Christoph Hardt

Gina-Lisa Lohfink ist in der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" dabei. Bei der Premiere der ersten Episode hat sie uns im exklusiven Gespräch verraten, was sie vom Auftakt der Reality-Show hält.

Sie ist eine Ikone des deutschen Reality-TV: Gina-Lisa Lohfink startete einst bei "Germany's next Topmodel" - zusammen mit Sarah Knappik prägte sie den Ausdruck "Zack die Bohne". Seither ist die gebürtige Hessin immer wieder in Formaten, wie etwa "Big Brother", "Die Alm" oder auch "Forsthaus Rampensau Germany" zu sehen. Sie hatte auch mit "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" bereits eine eigene Dating-Show. Beim Launch-Event zur neuen Staffel von "Promis unter Palmen" wurden Ausschnitte der ersten Folge vor geladenen Gästen in einem Kinosaal gezeigt. Im Anschluss schilderte Gina-Lisa Joyn exklusiv ihre Eindrücke.

Ihre spontane Antwort auf die Frage "Wie war die erste Folge für dich?" lautet schlicht: "Wahnsinn!" Und ergänzt ganz unbekümmert im Gina-Lisa-Stil: "Ich hab offiziell im Fernsehen gekackt, sag mal!" Locker fährt sie fort:

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, würd ich sagen. Gina-Lisa Lohfink

Es ist ihr zwar offensichtlich etwas peinlich, aber dennoch versucht sie, es gelassen zu nehmen. Außerdem erklärt die Reality-Queen: "Man vergisst, dass da Kameras sind, das isses." Da würden ihr wohl einige Reality-Stars zustimmen. Deshalb gibt sie auch zu, dass sie etwas sprachlos ist: "Das hab ich nicht wirklich gemacht!"

Was Gina-Lisa bei "Promis unter Palmen" 2026 belastet hat Bei der Frage, was für sie während der Dreharbeiten die größte Herausforderung war, wird die deutsche Reality-Ikone nochmal ernst: "Das Härteste waren echt die Menschen!"

Menschen können so gemein sein und so komisch - und die Spiele, krass. Gina-Lisa Lohfink

"Ihr müsst einschalten!": Gina-Lisa über die neue Staffel Was Gina-Lisa Lohfink durchaus gefallen hat? Das warme Thailand. Doch es kommt im Verlauf der Staffel zu einigen Reibereien zwischen den Kandidat:innen bei "Promis unter Palmen" 2026, sodass jedes Reality-Fan-Herz höher schlagen dürfte. Deshalb auch ihr Appell an alle Fans: "Ihr müsst einschalten!" Das ist ab 16. Februar endlich möglich, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

