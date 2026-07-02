Erste Infos "Richter Alexander Hold": Der Jurist feiert sein Comeback in SAT.1 und auf Joyn Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Anna-Maria Hock Tolle Nachrichten für die Fans: "Richter Alexander Hold" kommt zurück. Bild: SAT.1

Von 2001 bis 2013 zog Alexander Hold mit seiner Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" unzählige Fans nachmittags vor die TV-Bildschirme. Nach einer langen Pause kehrt der Jurist nun bald ins Fernsehen zurück.

Neue Folgen von "Richter Alexander Hold" In der Neuauflage der kultigen Court-Show kommt Richter Alexander Hold zurück in den Gerichtssaal. Zwischen altbekannten Gesichtern und neuen Fällen entscheidet er wie früher in komplexen Gerichtsverhandlungen über Recht und Gerechtigkeit.

Wann kommen die neuen Episoden? Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann Fans mit der Neuauflage rechnen können. Sobald die Ausstrahlungstermine bekannt sind, erfährst du es hier. Du willst dir die Wartezeit verkürzen? Die alten Staffeln kannst du jederzeit auf Joyn streamen.

12 Staffeln Richter Alexander Hold Alle Folgen anschauen Richter Alexander Hold war Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht in Kempten. Er steht in der erfolgreichen Court-Show-Tradition von SAT.1 und entscheidet Strafrechtsfälle - das ganze Spektrum der Strafbarkeit, vom Drogendealer bis zur Sexualstraftat. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Richter Alexander Hold" als Karrieresprungbrett Die Kult-Gerichts-Show bedeutete für so manche heutigen Promis den Beginn eines Lebens in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel für diese Berühmtheiten: Ingo Lenßen: Er trat zunächst als Anwalt in der Sendung auf. Der Erfolg führte direkt zu seinem eigenen Format "Lenßen & Partner", das ihn zu einem der bekanntesten TV-Anwälte Deutschlands machte.

Stephan Lucas: Er war ebenfalls als Anwalt in der Sendung zu sehen und wurde später durch "Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!" einem größeren Publikum bekannt.

Alexander Stevens: Er war ebenfalls als TV-Anwalt durch "Richter Alexander Hold" bekannt geworden und später regelmäßig in TV-Formaten und True-Crime-Sendungen vertreten.

Benita Brückner: Sie wurde auch durch ihre Rolle als Anwältin in der Sendung bekannt und wechselte anschließend zu "Im Namen der Gerechtigkeit".

Auch weitere Promis hatten ihre TV-Anfänge bei "Richter Alexander Hold" - darunter Sebastian Pufpaff, Lena Meyer-Landrut und Jens "Knossi" Knossalla.

"Im Namen der Gerechtigkeit" kannst du jetzt auf Joyn streamen Ganze Folge Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie! Grenzenlose Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.06.2020 • 43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen