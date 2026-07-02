Neue Reise-Doku
Ferien statt Duell: "Joko & Klaas machen Urlaub" auf ProSieben und Joyn
Veröffentlicht:von PM / SB
Duell um die Welt war gestern, jetzt ist Urlaub angesagt. Joko und Klaas gehen auf Reisen und lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ProSieben und Joyn daran teilhaben. Nun gibt's erste Infos zur neuen Sendung mit den Entertainern.
Wer regelmäßig in einer Spielshow zur besten Sendezeit gegen den eigenen Arbeitgeber antritt, braucht irgendwann auch mal Urlaub. Dieser Meinung sind zumindest Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Besagter Arbeitgeber sieht das ein wenig anders und knüpft den Urlaubsantrag an eine Bedingung. Joko und Klaas sollen in ihrem Urlaub einen gemeinsamen Roadtrip absolvieren und diesen in Bild und Ton festhalten.
Das Ergebnis gibt's unter dem Titel "Joko & Klaas machen Urlaub" schon bald auf ProSieben und Joyn zu sehen. Wie Sender und Produktion bekannt gegeben haben, darf sich das Publikum auf sechs unterhaltsame Folgen mit dem Reisebericht der beiden Entertainer freuen.
Sobald Details zum Streamingstart und den Sendeterminen veröffentlicht werden, erfährst du diese umgehend hier.
So actionreich waren Joko und Klaas bisher unterwegs
Die Freundschaft von Joko und Klaas wird auf die Probe gestellt
Der gemeinsame Urlaub von Joko und Klaas wird etwas ganz Besonderes. Anders als auf früheren Reisen der beiden gibt es diesmal keine Challenges, keine Spiele, keinen Gewinner und keinen Verlierer.
Statt eines Duells von Joko gegen Klaas erwartet die ProSieben-Moderatoren bei ihrem Roadtrip eine ganz andere Herausforderung: Es gilt, ihre mitunter völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Urlaub unter einen gemeinsamen Hut zu bringen.
Ob "Joko & Klaas machen Urlaub" trotzdem ein harmonisches Erlebnis wird oder eher zum Test für ihre Freundschaft gerät, kannst du schon bald selbst verfolgen.
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